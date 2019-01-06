كشف علي غزال لاعب منتخب مصر المنضم حديثا إلى فريق فييرنسي عن حقيقة مفاوضات الأهلي، وأسباب تفضيله العرض البرتغالي.

نادي فييرنسي أعلن ضم علي غزال اليوم الأحد رسميا. (طالع التفاصيل)

وقال علي غزال في تصريحات لـFilGoal.com: "أحمد الله على التحدي القادم، وأتمنى أن يوفقني الله فيه".

وأضاف "فضلت عرض فييرنسي عن عروض أخرى لأنه الأفضل بالنسبة لي في الوقت الراهن، ووقعت على عقود انضمامي لهم لمدة موسمين ونصف الموسم".

غزال أوضح "وصلني أربعة عروض. ثلاثة عروض من دوريات أوروبية مختلفة، بالإضافة إلى عرض عربي، لكنني فضلت عرض فييرنسي في النهاية".

لاعب منتخب مصر تطرق أيضا للحديث عن مفاوضات الأهلي، فقال "نعم حدثت مفاوضات، لكنها كانت شفهية ولم تستغرق سوى دقائق معدودة. لم تصل إلى مرحلة المفاوضات الرسمية".

وأخيرا، أتم غزال تصريحاته بالحديث عن الفارق بين الدوريين البرتغالي والأمريكي "إمكانيات أمريكا أعلى كثيرا من البرتغال حيث البنية التحتية للأندية، وهذا يجعله أفضل من البرتغال، لكن في المقابل الدوري البرتغالي في أوروبا، وهذا يجعله مفضلا عن الدوري الأمريكي".

علي غزال بدأ مسيرته في ناشئين وادي دجلة، قبل أن ينتقل إلى فريق ناسيونال ماديرا عام 2013 ويلعب معهم ثلاثة مواسم.

ومن البرتغال انضم غزال إلى جويتشو هينجفنج الصيني، ثم إلى فانكوفر وايتكابس الأمريكي، قبل العودة إلى البرتغال مجددا عبر بوابة فييرنسي.

صاحب الـ26 عاما يلعب أيضا مع منتخب مصر باستمرار منذ تولي خافيير أجيري تدريب الفراعنة.

ويملك علي غزال 7 مباريات دولية مع منتخب مصر.

ويحتل نادي فييرينسي المركز الـ16 في ترتيب الدوري البرتغالي حاليا برصيد 12 بعد مرور 16 جولة.

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