تشكيلات متوقعة لـ الأهلي بعد انضمام الشحات.. يستطيع اللعب في 5 مراكز

الأحد، 06 يناير 2019 - 20:34

كتب : FilGoal

تشكيل الأهلي مع حسين الشحات

انضمامه سيمنح الجهاز الفني الكثير من الحلول نظرا لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.. هذا هو حسين الشحات لاعب الأهلي الجديد.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي ونادي العين الإماراتي انتقال حسين الشحات للقلعة الحمراء بعد اتفاق الطرفين.

ويجيد حسين الشحات اللعب في عدة مراكز داخل الملعب سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

أخبار متعلقة

حوار في الجول – الشحات بعد الانضمام للأهلي: مستعد حتى للجلوس على الدكة أبو تريكة لـ حسين الشحات: أصبحت رمزا قبل أن تلعب في الأهلي حوار في الجول – أمير توفيق: الشحات ضحى وتنازل عن الكثير للانتقال إلى الأهلي

ويستعرض معكم FilGoal.com تشكيلات متوقعة للأهلي بعد انضمام حسين الشحات عندما يشارك في 5 مراكز مختلفة.

صانع الألعاب

الظهير الأيمن

الجناح الأيمن

لاعب الوسط

الجناح الأيسر

اقرأ أيضا:

حلمه تحقق الآن.. رسميا - حسين الشحات أهلاوي

الشحات: حققت حلم الطفولة.. سأضاعف مجهودي للدفاع عن شعار الأهلي

اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد ضم حسين الشحات

رسميا - الأهلي يطلب الحصول على مليوني دولار بسبب انتقال السعيد لـ بيراميدز

رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين

خبر في الجول - الشحات يوقع على عقود انضمامه للأهلي في انتظار الإعلان الرسمي

خبر في الجول - النجوم يتمم اتفاقه لضم عصام الحضري

الأهلي حسين الشحات الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - سوسيداد يزيد برودة الطقس في العاصمة مدريد بانتصار تاريخي 20 دقيقة | أوروبا
مباشر – خيتافي (0) - (0) برشلونة 23 دقيقة | أوروبا
عبد الغني لـ في الجول: لسنا طرفا في أزمة الأهلي مع السعيد.. الشكوى مكانها الفيفا 36 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - هل ظلم الـ VAR ريال مدريد؟ فينيسيوس يطالب بركلة جزاء 51 دقيقة | أوروبا
تشكيل برشلونة - كوتينيو على مقاعد البدلاء.. وديمبيلي يواصل الظهور أمام خيتافي ساعة | أوروبا
عمار حمدي لـ في الجول: الأهلي سيفوز بالدوري.. سأعود مجددا وفضلت الاتحاد على أكثر من عرض ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك