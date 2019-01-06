تشكيلات متوقعة لـ الأهلي بعد انضمام الشحات.. يستطيع اللعب في 5 مراكز

انضمامه سيمنح الجهاز الفني الكثير من الحلول نظرا لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.. هذا هو حسين الشحات لاعب الأهلي الجديد.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي ونادي العين الإماراتي انتقال حسين الشحات للقلعة الحمراء بعد اتفاق الطرفين.

ويجيد حسين الشحات اللعب في عدة مراكز داخل الملعب سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

ويستعرض معكم FilGoal.com تشكيلات متوقعة للأهلي بعد انضمام حسين الشحات عندما يشارك في 5 مراكز مختلفة.

صانع الألعاب

الظهير الأيمن

الجناح الأيمن

لاعب الوسط

الجناح الأيسر

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