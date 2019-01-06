لن يعود إلى الدوري المصري.. رسميا – علي غزال ينضم لـ فييرينسي البرتغالي

أعلن نادي فييرينسي البرتغالي تعاقده مع محترفنا المصري علي غزال في صفقة انتقال حر.

غزال (26 عاما) يعد أحد أبناء نادي وادي دجلة، قبل أن يغادره عام 2013 صواب ناشيونال البرتغالي الذي قضى معه 4 سنوات.

لاحقا خاض غزال تجربة سريعة مع جويجو زيتشنج الصيني، قبل أن يستقر به الحال في الدوري الأمريكي مع فانكوفر وايتكابس قبل أن ينتهي عقده مع الفريق الأمريكي ويرحل مجانا.

ومع نهاية عقده مع فانكوفر، ارتبط اسم علي غزال بالعودة إلى الدوري المصري ولكن الآن سيكمل لاعب الوسط والمدافع الدولي، مشواره في أوروبا.

Janeiro é mês de transferências e, depois do avançado Steven, hoje podemos anunciar mais um reforço: @AlyGhazal . O internacional egípcio deixou a @futbolMLS e é jogador do @cdfeirensesad BEM-VINDO GHAZAL! 6⃣6⃣ 🇪🇬#CasteloAoPeito #ForçaBillas pic.twitter.com/tLcBaT0uIt — CD Feirense - Futebol, SAD (@cdfeirensesad) January 6, 2019

ووقع علي غزال على عقود انضمامه للفريق البرتغالي لمدة موسمين ونصف، حسبما كشف اللاعب لـ FilGoal.com.

ويحتل فييرينسي المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 12 نقطة من 16 مباراة.

ولعب عمرو وردة من قبل في صفوف فييرينسي.

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