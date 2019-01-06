لن يعود إلى الدوري المصري.. رسميا – علي غزال ينضم لـ فييرينسي البرتغالي

الأحد، 06 يناير 2019 - 22:59

كتب : FilGoal

علي غزال

أعلن نادي فييرينسي البرتغالي تعاقده مع محترفنا المصري علي غزال في صفقة انتقال حر.

غزال (26 عاما) يعد أحد أبناء نادي وادي دجلة، قبل أن يغادره عام 2013 صواب ناشيونال البرتغالي الذي قضى معه 4 سنوات.

لاحقا خاض غزال تجربة سريعة مع جويجو زيتشنج الصيني، قبل أن يستقر به الحال في الدوري الأمريكي مع فانكوفر وايتكابس قبل أن ينتهي عقده مع الفريق الأمريكي ويرحل مجانا.

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ومع نهاية عقده مع فانكوفر، ارتبط اسم علي غزال بالعودة إلى الدوري المصري ولكن الآن سيكمل لاعب الوسط والمدافع الدولي، مشواره في أوروبا.

ووقع علي غزال على عقود انضمامه للفريق البرتغالي لمدة موسمين ونصف، حسبما كشف اللاعب لـ FilGoal.com.

ويحتل فييرينسي المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 12 نقطة من 16 مباراة.

ولعب عمرو وردة من قبل في صفوف فييرينسي.

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