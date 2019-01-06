"حققت حلم الطفولة، لا يمكن أن أشغل بالي بالمركز الذي سألعب فيه الآن".. لا يفكر حسين الشحات المنضم حديثا للأهلي في شيء غير المران الأول مع الفريق الأحمر.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي اليوم الأحد ضمه للشحات من العين الإماراتي، بعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا ولم يتأخر الشحات عن إعلان رغبته في ارتداء القميص الأحمر خلالها.

ويحاور FilGoal.com الشحات وصيف بطولة كأس العالم للأندية مع العين مؤخرا، عن تحقيق حمله بالانضمام للأهلي، خططه مع الفريق وأهدافه التي يسعى لتحقيقها.

- في البداية، احك لنا عن شعورك بعدما أتممت انتقالك للأهلي؟

حققت حلمي أخيرا بالانتقال إلى الأهلي، أشكر كل من ساعد على تحويل الحلم إلى حقيقة وأشكر مسؤولي نادي العين.

أشكر الكابتن محمود الخطيب الذي ظل على تواصل دائم معي من أجل تحقيق حلمي بالانتقال إلى الأهلي، وشكرا لكل مسؤولي النادي الأهلي الذين عملوا على إتمام الانتقال.

وأود من خلالكم أن أوجه رسالة شكر للعين وجماهيره، ستظل الفترة التي قضيتها في الإمارات في ذاكرتي للأبد وسأزور الإمارات ونادي العين قريبا وسأحافظ على هذه العادة دائما.

اللاعب يشكر احترافية "الزعيم" العين والأهلي المصري يتفقان على انتقال الشحات الشحات: أدين للزعيم بالفضل الكبير على كل ما قدمه لي انتقالي إلى العين كان حلماً جميلاً وفرصة مثالية لمعانقة المجد الانتماء للعين منحني الشرف وربط اسمي بإنجازات استثنائيةhttps://t.co/HvhZzVnEq7 pic.twitter.com/Oq0WAiTy6A — Al Ain FC (@alainfcae) January 6, 2019

- ما هي مدة تعاقدك مع الأهلي؟

عقدي مع الأهلي يمتد لـ4 سنوات ونصف.

- ما حقيقة رفضك لعروض أخرى من أجل الانتقال للأهلي؟

فضلت الانتقال للأهلي عن عروض أوروبية وصلتني مؤخرا، كان لدي عرض من فريق فرنسي بالإضافة إلى عرض بلجيكي آخر، كما كان هناك اتصالات من ناد إيطالي ولكن لم يرتق للعرض الرسمي.

وكما أعلن العين كان هناك أيضا عرض صيني بالإضافة إلى عرض من فريق مصري، ولكنني فضلت الأهلي على الانتقال لأي مكان آخر من أجل تحقيق حلم الطفولة.

حسين الشحات جمهور الأهلي لا ينسي ...أصبحت رمزا قبل أن تلعب في عصر أصبحت المادة هي الطاغية ومن يختار الاهلي دائما يفوز ليس بالبطولات فقط ولكن بأهم حاجة لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبة أغلي من كل الأموال — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 6, 2019

- وكيف ترى المنافسة التي ستجدها في الأهلي على المشاركة أساسيا؟

كل منافسة في صالح الفريق، المهم أن يقدم اللاعب الذي سيشارك أفضل ما لديه من أجل تحقيق النتيجة المرجوة.

والمدير الفني في النهاية هو صاحب القرار باختيار اللاعبين الأساسيين، وأنا مستعد لخدمة الفريق سواء بدأت أساسيا أو جلست على الدكة.

- تألقت في أكثر من مركز، ما هو المركز الذي تفضل اللعب فيه مع الأهلي؟

أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي مركز، حققت حلم طفولتي بارتداء قميص الفريق الذي حلمت دوما باللعب بين صفوفه، وليس منطقيا أن أتحدث عن تفضيلي لمركز عن الآخر الآن.

مستعد للعب في أي مركز مع الأهلي، ولأكون صريحا معك مستعد حتى للجلوس على الدكة طالما ذلك في مصلحة الفريق.

وسأبذل أفضل ما لدي في المران، وفي انتظار تعليمات المدير الفني ورؤيته للمركز الذي سيوظفني فيه وإن شاء الله أكون عند حسن الظن. أنا خادم للنادي الأهلي.

- هل قابلت مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق؟

لم أجتمع بلاسارتي حتى الآن، ومتشوق للاجتماع معه للتعرف عليه وعلى أفكاره ودوري في الفترة المقبلة مع الفريق.

- جماهير الأهلي تضع الكثير من الآمال عليك في الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، هل يضع ذلك ضغطا عليك؟

الأهلي يمر بمحنة الآن تحتاج تكاتف الجميع داخل النادي من أجل عبورها، وبالتأكيد جميع اللاعبين يبذلون أفضل ما لديهم من أجل الخروج منها.

وأعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدي مثل باقي اللاعبين، وقريبا سيعود الأهلي لمكانه الطبيعي.

- متى ستظهر في تدريبات الأهلي؟

لازلت في انتظار اتصالا من الكابتن سيد عبد الحفيظ بموعد انضمامي للتدريبات.

- أخيرا، كيف يساعد الانضمام للأهلي في زيادة فرصك مع منتخب مصر؟

بالتأكيد أتمنى الحفاظ على تواجدي ضمن صفوف المنتخب وأعمل على ذلك، وأتمنى أن أحافظ على مكاني ضمن قائمة المنتخب.

كنت أنضم للمنتخب مع العين، وأتمنى أن يستمر ذلك مع الأهلي، وفي النهاية أنا أضع كل هذه الأمور على الله.

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