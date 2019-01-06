عن كواليس إتمام صفقة حسين الشحات وموقف نادي العين الإماراتي ورسالته إلى محمد فضل وحسام غالي، هنا يأتي حديثنا مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع حسين الشحات كصفقة خامسة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم رمضان صبحي ومحمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو دي كوستا. (طالع التفاصيل)

أمير توفيق الذي تواجد في الإمارات اليوم الأحد لحسم صفقة حسين الشحات، تحدث مع FilGoal.com عن الصفقة وسبب تأخيرها، قائلا: "العين كان متمسكا للغاية بـ حسين الشحات".

وأضاف "حسين الشحات ضحى بأمور تجعلك مُجبر على احترامه وتقديره".

وواصل "العين امتلك عروضا أخرى أعلى ماديا من عرض الأهلي ولكن رغبة حسين الشحات أنهت كل شيء".

وتابع "تمسك حسين الشحات بـ الأهلي وتضحياته كان مؤشرا كبيرا بالنسبة لنا للضرورة التعاقد معه. تلك هي الشخصية التي نحتاجها في الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "الشحات تنازل عن جزء من مستحقاته للانتقال إلى الأهلي. الشحات لم يبحث عن الأموال".

ثمن الصفقة

ورفض أمير توفيق الإفصاح عن سعر الصفقة، مشددا "أي رقم نضعه لضم أي لاعب، نعرف جيدا كيف سنعوض ذلك".

وأوضح "الأهلي له العديد من مصادر الدخل ونسعى دائما لاستغلال كل شيء لخدمة الأهلي ككل. نعرف جيدا متى نضع أموالنا وأين نضعها وكيف نعوضها بسهولة".

واستكمل "حسين الشحات كان مقدرا للأهلي وجماهيره وكيانه النادي وهذا ما نبحث عنه قبل ضم أي لاعب".

المفاوضات مع العين

ووصف أمير توفيق إدارة العين بـ"إدارة العين تعاملت معنا بكل احترام. الاستقبال كان محترما للغاية وهم يعشقون الأهلي".

وكشف "إدارة العين قدروا بشدة قيمة محمود الخطيب بشكل خاص وكل ذلك ساهم في إتمام الصفقة. تحدثنا أيضا عن إمكانية حدوث تعاونا مشتركا مستقبلا بين الناديين".

رسالة إلى فضل وغالي

وحرص أمير توفيق على الحديث عن الثنائي محمد فضل وحسام غالي قائلا: "أنا فقط أُكمل العمل الذي فعله محمد فضل وحسام غالي. نحن نعمل لخدمة الأهلي".

ويستكمل "عمل غالي وفضل كان محترما ورائعا في الأهلي وأنا أُكمل العمل فقط. ثقة محمود الخطيب ومجلس الأهلي ومحمد مرجان وعدلي القيعي كانت في وقت صعب للغاية وكان لابد من إثبات أحقيتي في تلك الثقة".

وأتم "الأهم بالنسبة لي هو العمل دائما وليس الكلام فقط. العمل هو ما يُظهر كل شيء".

أمير توفيق يبلغ من العمر 33 عاما، وكان حارس مرمى من ناشئي الأهلي ولعب لأندية الاتصالات ووادي دجلة وبترول أسيوط قبل أن يعتزل كرة القدم في 2012.

عمل توفيق لفترة في شركة "صلة" السعودية، أثناء تولي محمود طاهر رئاسة النادي الأهلي.

في يوليو من العام الحالي، تم تعيين توفيق مديرا للتسويق في النادي.

كان توفيق عضوا في وفد النادي الذي ضم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، ومحمد فضل مدير لجنة التعاقدات السابق، وحسام غالي منسق فريق الكرة السابق، إلى نادي ريال مدريد.

أعلن الأهلي في 16 ديسمبر 2018 خلافة توفيق لمحمد فضل في لجنة التعاقدات.

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