الشحات: وقعت عقود الأهلي في الشارع.. وأتمنى ارتداء قميص أبو تريكة

الأحد، 06 يناير 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - الترجي

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي الجديد عن توقيعه عقود الانضمام للقلعة الحمراء في الشارع وذلك قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي ضم حسين الشحات قادما من العين الإماراتي ليكون سادس صفقات القلعة الحمراء الشتوية.

وقال الشحات عبر قناة أون سبورت: "محمد مرجان المدير التفنيذي للأهلي اتصل بي وأخبرني بتوصل النادي لاتفاق مع العين من أجل الحضور لتوقيع العقود".

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وأضاف "كذلك اتصل بي أمير توفيق من الإمارات ومعه عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين وأخبرني بالتوصل لاتفاق مع الأهلي من أجل توقيع العقد الثلاثي".

وتابع "لذلك حضرت إلى أحد الشوارع بجوار الأهلي ووقعت العقود قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن الصفقة".

وعن الرقم الذي يفضل ارتدائه مع الأهلي قال: "بالتأكيد هو قميص أبو تريكة ولكن أحمد الشيخ يرتدي الرقم 22 في الأهلي حاليا".

وأتم تصريحاته قائلا "أتوجه أيضا بالشكر للكابتن محمد أبو تريكة بعد الكلمات الرائعة الذي كتبها عني بعد الانضمام للأهلي".

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