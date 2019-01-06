بعد انضمام الشحات.. 2019 تشهد أكبر ميركاتو شتوي في تاريخ الأهلي

لاعب سادس ينضم بشكل رسمي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يناير 2019 وهو حسين الشحات.

الصفقة السادسة التي يبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والعدد قد يزيد لأكثر من ذلك في ظل احتياج الفريق الأحمر لتدعيمات في الدفاع.

وانضم حسين الشحات للأهلي قادما من العين بعد فترة احتراف لمدة عام واحد قضاها مع الفريق الإماراتي منذ رحيله عن مصر للمقاصة.

ومنذ أن تم اعتماد فترة الانتقالات الشتوية لقيد اللاعبين في قوائم الفرق خلال شهر يناير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم تطبيقها أول مرة عام 2004، أصبح عام 2019 شاهدا على أكبر ميركاتو شتوي في تاريخ الأهلي.

التعاقد مع 6 لاعبين دفعة واحدة حتى الآن جعل ميركاتو 2019 الشتوي الأكبر في تاريخ الأهلي.

وجاءت الأسماء التي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن كالآتي:

1- محمد محمود من وادي دجلة

2- محمود وحيد من مصر للمقاصة

3- محمود السلمي من اتحاد الشجاعية الفلسطيني

4- جيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي

5- رمضان صبحي استعارة من هدرسفيلد الإنجليزي

6- حسين الشحات من العين الإماراتي

ميركاتو 2019 الشتوي للأهلي يتفوق على ميركاتو 2018 و2007 والذي ضم خلالهما النادي الأحمر 4 لاعبين.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأعوام التي أبرم خلالها الأهلي العديد من الصفقات في انتقالات الشتاء.

2004

محمد أبو تريكة

حسن مصطفى

أحمد رضوان

2007

عبد الحميد حسن

أنيس بوجلبان

أحمد عادل

أحمد بلال

2008

محمود سمير

أحمد عطوة

أحمد فتحي

2015

مؤمن زكريا

بيتر إيبي

هيندريك

2017

سليماني كوليبالي

عمرو بركات

أحمد حمودي

2018

صلاح محسن

محمد شريف

علي لطفي

محمد الجزار

2019

محمد محمود

محمود وحيد

محمود السلمي

جيرالدو دا كوستا

رمضان صبحي

حسين الشحات

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