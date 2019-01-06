بعد انضمام الشحات.. 2019 تشهد أكبر ميركاتو شتوي في تاريخ الأهلي
الأحد، 06 يناير 2019 - 22:44
كتب : عمرو عبد المنعم
لاعب سادس ينضم بشكل رسمي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يناير 2019 وهو حسين الشحات.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
رمضان صبحي
النادي : الأهلي
الصفقة السادسة التي يبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والعدد قد يزيد لأكثر من ذلك في ظل احتياج الفريق الأحمر لتدعيمات في الدفاع.
وانضم حسين الشحات للأهلي قادما من العين بعد فترة احتراف لمدة عام واحد قضاها مع الفريق الإماراتي منذ رحيله عن مصر للمقاصة.
ومنذ أن تم اعتماد فترة الانتقالات الشتوية لقيد اللاعبين في قوائم الفرق خلال شهر يناير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم تطبيقها أول مرة عام 2004، أصبح عام 2019 شاهدا على أكبر ميركاتو شتوي في تاريخ الأهلي.
التعاقد مع 6 لاعبين دفعة واحدة حتى الآن جعل ميركاتو 2019 الشتوي الأكبر في تاريخ الأهلي.
وجاءت الأسماء التي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن كالآتي:
1- محمد محمود من وادي دجلة
2- محمود وحيد من مصر للمقاصة
3- محمود السلمي من اتحاد الشجاعية الفلسطيني
4- جيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي
5- رمضان صبحي استعارة من هدرسفيلد الإنجليزي
6- حسين الشحات من العين الإماراتي
ميركاتو 2019 الشتوي للأهلي يتفوق على ميركاتو 2018 و2007 والذي ضم خلالهما النادي الأحمر 4 لاعبين.
ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأعوام التي أبرم خلالها الأهلي العديد من الصفقات في انتقالات الشتاء.
2004
محمد أبو تريكة
حسن مصطفى
أحمد رضوان
2007
عبد الحميد حسن
أنيس بوجلبان
أحمد عادل
أحمد بلال
2008
محمود سمير
أحمد عطوة
أحمد فتحي
2015
مؤمن زكريا
بيتر إيبي
هيندريك
2017
سليماني كوليبالي
عمرو بركات
أحمد حمودي
2018
صلاح محسن
محمد شريف
علي لطفي
محمد الجزار
2019
محمد محمود
محمود وحيد
محمود السلمي
جيرالدو دا كوستا
رمضان صبحي
حسين الشحات
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