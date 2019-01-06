تعرف على جهاز ميدو المساعد في الوحدة السعودي

الأحد، 06 يناير 2019 - 22:05

كتب : FilGoal

ميدو - محمد عواد - الوحدة - الأهلي

أعلن نادي الوحدة السعودي تشكيل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو" والمستمر لنهاية الموسم الجاري.

وتولى ميدو تدريب الوحدة بشكل مؤقت لمدة مباراتين، قبل أن يتولى المهمة بشكل رسمي لنهاية الموسم الجاري في الدوري السعودي للمحترفين.

ويضم الجهاز الفني لميدو في الوحدة الثنائي المصري عادل مصطفى مساعدا للمدرب، ومحمود سليم محللا للأداء.

أخبار متعلقة

رسميا - ميدو يعلن توليه تدريب الوحدة حتى نهاية الموسم ميدو يجيب لـ في الجول عن سبب عدم قيادة الوحدة في الكأس "المفاوضات في مراحل متقدمة" ميدو: بقاء صلاح في ليفربول صعب إذا طلبه ريال مدريد أو برشلونة

وجاء تشكيل الجهاز بالكامل كالآتي:

أحمد حسام "ميدو" – مدير فني

عادل مصطفى – مدرب مساعد

السعودي عيسى المحياني – مدرب مساعد

التشيلي ألفارو فيدال – مدرب أحمال

البرازيلي ماورو ليما – مدرب حراس مرمى

محمود سليم – محلل أداء

ويضم نادي الوحدة محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر والإسماعيلي السابق.

ويحتل الوحدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بعد مرور 15 مباراة.

اقرأ أيضا:

حلمه تحقق الآن.. رسميا - حسين الشحات أهلاوي

الشحات: حققت حلم الطفولة.. سأضاعف مجهودي للدفاع عن شعار الأهلي

اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد ضم حسين الشحات

رسميا - الأهلي يطلب الحصول على مليوني دولار بسبب انتقال السعيد لـ بيراميدز

رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين

خبر في الجول - الشحات يوقع على عقود انضمامه للأهلي في انتظار الإعلان الرسمي

خبر في الجول - النجوم يتمم اتفاقه لضم عصام الحضري

الوحدة ميدو الدوري السعودي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الكشف عن - القبض على واين روني في مطار واشنطن 12 دقيقة | أمريكا
لن يعود إلى الدوري المصري.. رسميا – علي غزال ينضم لـ فييرينسي البرتغالي 14 دقيقة | المحترفون
بعد انضمام الشحات.. 2019 تشهد أكبر ميركاتو شتوي في تاريخ الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
المنقذ؟ رسميا - ريال مدريد يستقدم براهيم دياز من مانشستر سيتي 36 دقيقة | أوروبا
سولاري ينفجر: لا نفهم كيف لم تُحتسَب ركلة الجزاء.. ما فائدة تقنية الفيديو؟ 42 دقيقة | أوروبا
حقيقة استقالة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك