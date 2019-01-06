تعرف على جهاز ميدو المساعد في الوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي تشكيل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو" والمستمر لنهاية الموسم الجاري.

وتولى ميدو تدريب الوحدة بشكل مؤقت لمدة مباراتين، قبل أن يتولى المهمة بشكل رسمي لنهاية الموسم الجاري في الدوري السعودي للمحترفين.

ويضم الجهاز الفني لميدو في الوحدة الثنائي المصري عادل مصطفى مساعدا للمدرب، ومحمود سليم محللا للأداء.

وجاء تشكيل الجهاز بالكامل كالآتي:

أحمد حسام "ميدو" – مدير فني

عادل مصطفى – مدرب مساعد

السعودي عيسى المحياني – مدرب مساعد

التشيلي ألفارو فيدال – مدرب أحمال

البرازيلي ماورو ليما – مدرب حراس مرمى

محمود سليم – محلل أداء

ويضم نادي الوحدة محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر والإسماعيلي السابق.

ويحتل الوحدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بعد مرور 15 مباراة.

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