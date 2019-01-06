خاص عبد الغني لـ في الجول: لسنا طرفا في أزمة الأهلي مع السعيد.. الشكوى مكانها الفيفا

الأحد، 06 يناير 2019 - 21:16

كتب : وليد الحسيني

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

تحدث مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تقدم الأهلي بشكوى للاتحاد بسبب عبد الله السعيد، مشيرا إلى "لسنا طرفا في الأزمة".

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي مذكرة رسمية اليوم الأحد إلى اتحاد الكرة مطالبا إياه بالحصول على مليوني دولار بسبب انتقال عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وأشار الأهلي في مذكرته، وفقا للبيان الرسمي، إلى "نطلب تنفيذ بنود العقد المبرم بين الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد والتي تقضي بأحقية الأهلي في الحصول على مليوني دولار في حالة انتقال اللاعب من أهلي جدة إلى أي فريق داخل جمهورية مصر العربية". (طالع التفاصيل)

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وقال مجدي عبد الغني: "اتحاد الكرة ليس طرفا في هذا الأزمة. شكوى الأهلي مكانها الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اتحاد الكرة لا يمتلك حق مطالبة اتحاد جدة بدفع مليوني دولار للأهلي".

وواصل "العقد الموقع بين الأهلي وأهلي جدة هو من يُحدد الحقوق وهذا العقد ليس موجودا في اتحاد الكرة".

وتابع "على الأهلي المطالبة بحقه من الاتحاد الدولي وليس اتحاد الكرة المصري".

وكشف "الأهلي طلب في شكواه إيقاف عبد الله السعيد وهذا الأمر ليس واردا لأن قيد اللاعب تم بإجراءات قانونية صحيحة".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تشكيل لجنة، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي. وعضوية؛ العامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية "للحفاظ على حقوق النادي الأدبية والقانونية والمالية في أزمة قيْد اللاعب عبد الله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

عبد الله السعيد انضم إلى بيراميدز صباح الجمعة قبل أن يتم قيده ويشارك في اللقاء ويصنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي أصدر بيانا رسميا كشف من خلاله تشكيل لجنة قانونية للتحرك فيما وصفه بـ"أزمة قيد السعيد مع بيراميدز". (طالع التفاصيل)

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