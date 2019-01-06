تحدث عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري عن هدف العودة إلى الأهلي مجددا، وعن وعد متابعة الجهاز الفني لمشاركاته.

وقال عمار حمدي في تصريحات لـ FilGoal.com: "تلقيت أكثر من عرض أبرزهم الاتحاد السكندري وسموحة ووادي دجلة، لكن الأهلي نصحوني بالاتحاد".

وأضاف "المفاوضات كانت من جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة ورأيت أنهم يريدونني بقوة، وليد صلاح الدين تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي من أجل انتقالي لهم، ففضلت الانتقال للاتحاد السكندري".

عمار أتبع "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تحدث معي وأخبرني أنهم سيتابعونني في كل مباراة وألا أعتقد بأن رحيلي يعني أنهم ليسوا بحاجة إلي".

واسترسل "قال لي نريد منك اللعب بشكل جيد من أجل تواجدي ببداية الموسم المقبل وأنت نجم كبير وكان ردي سأكون عند حسن ظنكم".

اللاعب الصاعد واصل "بالتأكيد أنا حزين أنني لم أشارك، لكن أنا اسمي ارتبط بالأهلي وانتقلت له، فهو أفضل نادي في إفريقيا وليس سهلا أن تلعب في الأهلي".

وأتم "الفرصة تأتيك مرة واحدة فقط، لكن الأجواء كانت صعبة خلال الوقت الحالي ومن الصعب منحي فرصة لو كانت النتائج أفضل، كنت سأحصل على الفرصة بكل تأكيد. أخيرا أؤكد لجماهير الأهلي أن الفريق سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم لأن الزمالك سيخسر نقاط أكثر بالدور الثاني".

وانتقل عمار حمدي من الأهلي إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم رسميا.

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