أبو تريكة لـ حسين الشحات: أصبحت رمزا قبل أن تلعب في الأهلي

الأحد، 06 يناير 2019 - 20:13

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق التنهئة لحسين الشحات بعد انضمامه رسميا للقلعة الحمراء.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي ونادي العين الإماراتي انتقال حسين الشحات للقلعة الحمراء بعد اتفاق الطرفين.

وكتب تريكة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حسين الشحات جمهور الأهلي لا ينسى".

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وأضاف الماجيكو "أصبحت رمزا قبل أن تلعب في عصر أصبحت المادة هي الطاغية".

وتابع "من يختار الأهلي دائما يفوز ليس بالبطولات فقط ولكن بأهم ما لدينا وهي قلوب الجماهير، وهي ورب الكعبة أغلى من كل الأموال".

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