رسميا – أولى صفقات الشتاء.. المصري يضم سيمبوري

الأحد، 06 يناير 2019 - 16:36

كتب : أحمد العريان

سعيدو سيمبوري لاعب الداخلية أمام المصري

أعلن النادي المصري عن أولى صفقاته الشتوية من أجل إنقاذ الموسم، والوافد الجديد من الداخلية.

ضم النادي المصري، سعيدو سيمبوري لاعب الوسط البوركينابي من الداخلية.

وكشف الموقع الرسمي للنادي المصري، عن إتمام أولى صفقات الفريق بضم سعيدو سيمبوري وقيده في قائمة الفريق.

أخبار متعلقة

المصري يواجه بيراميدز دون حضور الجمهور خبر في الجول – المصري يطلب ثلاثي الزمالك وثنائي الأهلي.. ويقترب من لاعب الداخلية معاناة المصري مستمرة.. الجونة يلقن إيهاب جلال الخسارة الأولى ويتخطاه في الترتيب مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة – سيتي ضد ليفربول.. ريال مدريد يعود والمصري أمام الجونة

هذا وقد وقع اللاعب البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً على عقود انضمامه للمصري والذي يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم.

ويلعب سعيدو سيمبوري مع الداخلية منذ موسم 2016/2017 قادما من فريق كلوب دو كودجيا البوركينابي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 16 مباراة مع الداخلية هذا الموسم في بطولة الدوري المصري.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الدوري المصري.

طالع أيضا

آل الشيخ: أدرس عرضا لبيع بيراميدز

الأهلي ينفي رحيل مؤمن زكريا

أمير مرتضى: الهاني وقمر تعديا على لاعبي الزمالك

الاتحاد يستعير لاعب الأهلي

فان جال: أرشح ليفربول للفوز بالدوري

مدرب فلسطين: الحلم من حقنا في كأس آسيا

في الدوري المصري سعيدو سيمبوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – الإسماعيلي ضمن أكثر من عرض مقدم لمهدي سليمان.. وموقف بيراميدز 8 دقيقة | الدوري المصري
العين لـ في الجول: نعمل على إتمام انضمام حسين الشحات لـ الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بوطيب يجتمع برئيس الزمالك قبل حسم الرتوش الأخيرة لانضمامه إلى الفريق 22 دقيقة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: عرض رسمي من الأهلي لضم ياسر إبراهيم.. ورغبة اللاعب تحسم الأمر 27 دقيقة | الدوري المصري
هل يتواجد محمود وادي؟ اختر تشكيل فلسطين المثالي أمام سوريا 34 دقيقة |
رسميا – أولى صفقات الشتاء.. المصري يضم سيمبوري 36 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك