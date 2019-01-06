رسميا – أولى صفقات الشتاء.. المصري يضم سيمبوري
الأحد، 06 يناير 2019 - 16:36
كتب : أحمد العريان
أعلن النادي المصري عن أولى صفقاته الشتوية من أجل إنقاذ الموسم، والوافد الجديد من الداخلية.
سعيدو سيمبوري
النادي : المصري
ضم النادي المصري، سعيدو سيمبوري لاعب الوسط البوركينابي من الداخلية.
وكشف الموقع الرسمي للنادي المصري، عن إتمام أولى صفقات الفريق بضم سعيدو سيمبوري وقيده في قائمة الفريق.
هذا وقد وقع اللاعب البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً على عقود انضمامه للمصري والذي يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم.
ويلعب سعيدو سيمبوري مع الداخلية منذ موسم 2016/2017 قادما من فريق كلوب دو كودجيا البوركينابي.
صاحب الـ26 عاما شارك في 16 مباراة مع الداخلية هذا الموسم في بطولة الدوري المصري.
ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الدوري المصري.
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