اقترب الأهلي من إتمام التعاقد مع حسين الشحات نجم العين الإماراتي، بعدما اتفق الـ3 أطراف على تفاصيل الانتقال.

حسين الشحات النادي : العين الأهلي

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي أرسلت عرضا رسميا للعين خلال الساعات الماضية، يتضمن موافقة النادي الأحمر على المطالب المادية للنادي الإماراتي والتي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية منذ فترة.

ويتواجد أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في الأهلي حاليا في الإمارات من أجل إتمام الاتفاق مع مسؤولي العين.

ومن المقرر أن ترد إدارة العين بشكل رسمي على عرض الأهلي خلال اليوم، أو غدا على أقصى تقدير.

وأبلغ الأهلي الشحات بما تم التوصل إليه مع إدارة العين، ليجهز اللاعب نفسه للمشاركة في التدريبات.

وكان الشحات عرض على العين التنازل عن مستحقات متأخرة من الموسم الأول له في الإمارات، بالإضافة إلى نسبة مخصصة له من إعادة بيعه من أجل تسهيل انتقاله للأهلي.

ومن المقرر أن يظهر الشحات في تدريبات الأهلي خلال 48 ساعة.

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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