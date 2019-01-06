فيديو - صلاح ينافس بـ3 أهداف على جائزة الأفضل لليفربول في ديسمبر

ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل هدف لفريقه في شهر ديسمبر.

ثنائية في شباك بورنموث من الأهداف الثلاثة التي سجلها صلاح في هذه المباراة تتواجد ضمن اختيارات الأفضل في الشهر الأخير بالعام.

كما ينافس أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 بهدفه الجميل والهام في شباك نابولي بدوري أبطال أوروبا والذي تأهل بالريدز لدور الـ16 من المسابقة.

ويتنافس صلاح مع فيرجيل فان دايك زميله في ليفربول وإدين هازارد (تشيلسي) وهاري كين (توتنام) وهيونج مين سون (توتنام) وفيليبي أندرسون (وست هام يونايتد) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) على نيل جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر ديسمبر المنصرم..

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وشارك صلاح، أفضل لاعب وهداف البطولة في الموسم الماضي، في 7 مباريات مع ليفربول خلال ديسمبر سجل فيها 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

Stunner, after stunner, after stunner! 🤩🤩 Which goal gets your vote for December? 💭👇 — Liverpool FC (@LFC) January 6, 2019

الدولي المصري سجل 16 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

وتلقى ليفربول يوم الخميس أول خسارة في الدوري بالسقوط في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن الأخير.

ولم يفز ليفربول بالكأس منذ 2006، أما الدوري فلا يزال يبحث عنه منذ موسم 1989-1990.

ويقدم ليفربول موسما ممتازا جعله مرشحا بقوة لاستعادة اللقب المفقود منذ ما يقرب من 3 عقود.

ويتعرض النادي لانتقادات مستمرة لغيابه الطويل عن منصات التتويج.

وخسر ليفربول مع كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016.

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