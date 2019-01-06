كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عرض رسمي من الأهلي مقدم إلي الفريق من أجل ياسر إبراهيم.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ FilGoal.com: "تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي إلى سموحة اليوم الأحد من أجل ضم ياسر إبراهيم مدافع الفريق".

وأضاف "قررنا تأجيل البت في الأمر، لحين انتهاء مباراة سموحة مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل".

رئيس سموحة واصل "الزمالك أيضا يريد اللاعب، ولذلك فستكون رغبة اللاعب هي الفاصلة في وجهته المقبلة، حال تساوي العرضين".

وأتم "اتصلت بياسر إبراهيم، واللاعب أبلغني أنه سيصلي صلاة استخارة، وسيبلغني بقراره عقب مباراة الأهلي المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن رغبة اللاعب حتى الآن تفضل الانضمام للأهلي عن الزمالك، لكن الفريق الأبيض سيرسل وكيلين اليوم الأحد إلى الإسكندرية من أجل إقناعه بالانضمام للفريق.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

وسبق لمدافع الفريق السكندري اللعب لمنتخبات مصر بمختلف الأعمار السنية، ماعدا المنتخب الأول.

يذكر أن الزمالك كان قد أعار باسم مرسي مهاجم الفريق إلى سموحة قبل أيام حتى نهاية الموسم أيضا.

ويلتقي سموحة مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري المصري.

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