بالفيديو – تحت صافرة مصرية... طه ياسين يقود الترجي للانتصار على الإفريقي

الأحد، 06 يناير 2019 - 17:58

كتب : FilGoal

الترجي التونسي - طه ياسين الخنيسي

قاد طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي فريقه للانتصار على الإفريقي في قمة الجولة الـ 11 من الدوري التونسي.

الترجي انتصر على الإفريقي بهدفين مقابل هدف في لقاء أداره الحكم المصري محمد عادل.

طه ياسين سجل ثنائية الترجي في مرمى الإفريقي، بينما جاء هدف الأخير الوحيد عن طريق ياسين الشماخي.

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الترجي تقدم أولا في الدقيقة 16 عن طريق طه ياسين من تسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ياسين الشماخي تعادل للإفريقي في الدقيقة 27 من تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

هدف الانتصار للترجي جاء من رأسية طه ياسين في الدقيقة 55.

ووصل الترجي للنقطة 26 بالتساوي مع البنرزتي في الصدارة مع مباراة متبقية لبطل إفريقيا الموسم الماضي.

بينما تجمد رصيد الإفريقي عند النقطة 17 في المركز السابع.

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