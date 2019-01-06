 سولشاير: أليكسيس جاهز لمواجهة توتنام

شدد أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد على أن أليكسيس سانشيز مهاجم الفريق سيكون جاهزا لمواجهة توتنام الأسبوع المقبل.

يخرج يونايتد لملاقاة توتنام في قمة الجولة 22 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سانشيز شعر بالألم في أوتار الركبة قرب نهاية المباراة الأخيرة وكان يتوجب عليه أن يبلغني قبل ذلك بدقيقة لأنني كنت قد أجريت تغييرين بالفعل ولم أكن مضطرًا لأن أقوم بتغيير في النهاية".

وأضاف "أعتقد أنه سوف يكون على ما يرام ولكنه كان مرهقًا وآمل ألا يكون هناك ردة فعل سيئة لتلك الآلام لذلك سوف ننتظر ونرى ما يحدث عندما نقترب من الأسبوع المقبل".

وأوضح أن مهاجمه روميلو لوكاكو يتحسن بقوله “إنه يتطور. لقد حصل على راحة في فترة الأعياد والآن يستعيد لياقته البدنية. وقد كان بحاجة للعب لمدة 90 دقيقة، ولكني أعتقد أنه تعامل مع الكرة بطريقة رائعة بعد أن تلقى تمريرة أليكسيس، وهذا هو الهدف الثاني له في مباراته الثانية الآن وذلك أمر إيجابي".

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