مينيوليه: منزعج من الجلوس احتياطيا.. لكن أليسون من أفضل حراس العالم

الأحد، 06 يناير 2019 - 14:26

كتب : FilGoal

أليسون - ليفربول

يعلم سيمون مينيوليه حارس ليفربول أنه يجلس احتياطيا لواحد من أفضل حراس العالم، لكنه لم يخف انزعاجه.

ولكن، على الرغم من ذلك، يقول مينيوليه إنه يتفهم وضعه كاختيار ثان في حراسة المرمى بالنظر إلى مدى كفاءة أليسون، الحارس الأساسي للفريق.

وقال مينيوليه في تصريحات أبرزها موقع ناديه يوم الأحد: "بالطبع الأمر ليس سهلًا، ولقد تحدثت عن ذلك من قبل، إنه ليس بالوضع الذي أرغب أن أكون فيه، ولكن الفريق يمر بفترة جيدة، وأود أن أساعد الفريق بكل ما أستطيع".

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مينيوليه يستعد لحراسة مرمى الفريق في المواجهة التي تجمع الريدز مع وولفرهامبتون يوم الإثنين في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتابع الحارس البلجيكي: "أعرف أنني الاختيار الثاني بعد أليسون وهو حارس مرمى رائع جدًا، بالتأكيد هو واحد من أفضل 5 حراس في العالم الآن إن لم يكن الأفضل – وأنا أتفهم ذلك الوضع وأتقبله. نحن الإثنان نعمل بجد معًا ولا توجد أي مشكلة بيننا، وأنا أتعلم منه وهو يتعلم مني والأمور بيننا على ما يرام".

وواصل "الأمر كذلك مع باقي الفريق. أعلم أنني يجب أن أكون مستعدًا عندما يحتاجني الفريق، ولذلك أتدرب جيدًا باستمرار حتى أكون جاهزًا إذا احتاجني الفريق للمشاركة في المباريات. الأمر ليس سهلًا، ولكنني أحاول أن أحافظ على تركيزي، وهذا ما يجب عليا فعله".

منذ انتقاله لليفربول، تميز أليسون كثيرًا بتصدياته البارعة وقدرته الرائعة على اللعب بقدميه وتوزيع اللعب على زملائه، وهي خصائص ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الدفاعي لليفربول هذا الموسم.

وكان الحارس البرازيلي قد استطاع الخروج بشباك نظيفة في 14 مباراة من 27 مباراة لعبها بقميص الريدز حتى الآن واستقبلت شباكه 10 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي. وحده باريس سان جيرمان في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى استقبل نفس عدد الأهداف حتى يومنا هذا.

ولكن ما هي أفضل الخصائص التي يتمتع بها أليسون حقًا؟ يجيب مينيوليه: "أعتقد أنه قد ولد كحارس مرمى. لديه مهارة كبيرة في التصدي للكرات وأرى أنه يقوم بذلك بصورة طبيعية للغاية، وهذا ما يجعله حارسًا مميزًا. ليس عليه أن يفكر كثيرًا وهو يجعل حراسة المرمى تبدو وكأنها شئ سهل. هو الحارس الأول لمنتخب البرازيل وهذا دليل كافٍ على براعته. إنه يساعد الفريق كثيرًا وأنا أتعلم منه الكثير".

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