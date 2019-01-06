كلوب يبرر موافقته على رحيل ثنائي ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب موافقته على رحيل الثنائي دومنيك سولانكي وناثانييل كلاين إلى بورنموث.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الحالتان مختلفتان. تعرفون أن كرة القدم أصبحت صناعة في حد ذاتها، ولكن يجب علينا أيضًا أن نفكر في مصلحة اللاعبين. بالنسبة لسولانكي، فلقد كان سئ الحظ بتعرضه للإصابات في الفترات التي كان يُمكن إقحامه في تشكيلة الفريق خلالها. وفي فترات أخرى، كانت تشكيلتنا كاملة وكانت لدينا اختيارات أخرى. دائمًا ما تدرب بشكل جيد، ولكن كان من الصعب عليه الحفاظ على ثقته بنفسه في ظل عدم مشاركته مع الفريق، خاصة وأنه مازال صغير السن. نعرف أنه لم يشارك كثيرًا في المباريات عندما كان في تشيلسي، والآن لديه الرغبة في اللعب أكثر".

وأضاف "لقد قدم بورنموث عرضًا جيدًا، وهي فرصة جيدة بالنسبة له. هل كان سيتغير الموقف بالنسبة له إذا بقى في صفوفنا خلال النصف الثاني من الموسم؟ ربما. في المستقبل، سنحاول التعاقد مع لاعبين شباب ونبقيهم في صفوفنا أيضًا، ولكننا في الوقت نفسه لا نريد أن نقطع الطريق على اللاعبين الذين تتاح لهم فرصة أفضل للعب في نادٍ آخر، وهذا شئ مهم".

سولانكي شارك في مباريات ليفربول الإعداداية للموسم الجاري، لكنه لم يظهر في أي مباراة بالموسم في ظل قوة ليفربول الهجومية المتمثلة في الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والبدلاء جيردان شاكيري ودانييل ستوريدج.

وتابع الألماني "بالنسبة لكلاين، فالأمر صعب بالنسبة لأي مدرب ليتخلّى عن لاعب جيد مثله. بعد مجيئي للنادي، كان كلاين دائم المشاركة مع الفريق. لا أعلم تحديدًا عدد المباريات التي شارك فيها، ولكن أعتقد أنه كان يشارك في كل المباريات. دائمًا ما كان مستعدًا وفي أفضل حالة بدنية. لقد كان عنصرًا مهمًا في الفريق ولطالما ساعد الفريق بشكل كبير".

وواصل "بعد ذلك تعرض لإصابة في الظهر، ولم يعرف أحد وقتها كم من الوقت سيغيب عن الملاعب. للأسف بعدته الإصابة لوقت طويل وتغير الوضع في الفريق، فدخل جوميز مكانه، كما ظهر ترينت ألكسندر-آرنولد بمستوى مميز. في ظل هذه الظروف، وجود كلاين ضمن صفوف الفريق يُعد أمرًا جيدًا لأي مدرب، لكن بالنسبة له، وبالنظر إله عُمره الآن، فهو في حاجة للعب".

واستمر مدرب ماينتس السابق "كلاين يرغب في اللعب، ونحن نعلم ذلك، ولذلك جاء إلينا وطلب الرحيل. فكرت في الأمر قليلًا وأبديت موافقتي، فنحن لدينا خيارات أخرى متعددة ولاعبين شباب وما إلى ذلك".

وأتم "الأمر مشابه. دائمًا يمكنك الاحتفاظ باللاعب في صفوفك، ولكن أن تحتفظ به وهو في كامل لياقته ولديه ثقة كبيرة في نفسه، فالأمر ليس بهذه السهولة. واللاعبان يجب أن يلعبا أكثر مما لعب كلاين في السنتين الأخيرتين، وقدوم عرض من بورنموث في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة جيدة لهما".

وتلقى ليفربول يوم الخميس أول خسارة في الدوري بالسقوط في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن الأخير.

ولم يفز ليفربول بالكأس منذ 2006، أما الدوري فلا يزال يبحث عنه منذ موسم 1989-1990.

ويقدم ليفربول موسما ممتازا جعله مرشحا بقوة لاستعادة اللقب المفقود منذ ما يقرب من 3 عقود.

ويتعرض النادي لانتقادات مستمرة لغيابه الطويل عن منصات التتويج.

وخسر ليفربول مع كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016.

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