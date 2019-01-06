أخبار سارة لدفاع ليفربول قريبا

الأحد، 06 يناير 2019 - 12:14

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

سيكتمل دفاع ليفربول قريبا بعودة جو جوميز وجويل ماتيب من الإصابات التي لحقت بهما.

كان ليفربول قد فقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب للإصابة بكسر في الترقوة، وذلك بعد أيام من تأكد غياب مدافعه جو جوميز لستة أسابيع بعد إصابته بكسر أسفل القدم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جو جوميز يتحسن، لكنه لن يشارك بعد".

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وأضاف "ربما يكون جويل أقرب بعض الشيء، لست متأكدًا، ولكن نأمل أن يتحرك بشكل طبيعي تمامًا. علينا أن نرى كيف يكون شفاء العظام، وهذا هو الحال دائما عندما ينكسر شيء ما، ولكن من حركاته تبدو طبيعية تقريبا".

وواصل "ولكن لا يزال هناك بضعة أيام حتى نتمكن من إشراكهما إلى تدريب الفريق، حتى يكون جويل جاهزًا، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا. حتى ذلك الحين سنقوم بجميع أعمال اللياقة البدنية اللازمة".

وأتم "الشيء الجيد أن ماتيب يمكنه القيام بجميع أعمال اللياقة البدنية منذ أسبوع أو نحو ذلك، وهذا يعني أنه عندما يعود سيكون جاهزًا بنسبة 100٪. ثم يجب عليه الحصول على الإيقاع ونسق الفريق وكل شيء سيكون على ما يرام".

وتلقى ليفربول يوم الخميس أول خسارة في الدوري بالسقوط في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن الأخير.

ولم يفز ليفربول بالكأس منذ 2006، أما الدوري فلا يزال يبحث عنه منذ موسم 1989-1990.

ويقدم ليفربول موسما ممتازا جعله مرشحا بقوة لاستعادة اللقب المفقود منذ ما يقرب من 3 عقود.

ويتعرض النادي لانتقادات مستمرة لغيابه الطويل عن منصات التتويج.

وخسر ليفربول مع كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016.

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