الأهلي يكشف مدة غياب أزارو.. ويوضح موقف 6 مصابين من ضمنهم وليد سليمان وصلاح محسن

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن وليد أزارو مهاجم الفريق سيغيب لمدة قد تصل إلى 5 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الضامة. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح خالد محمود قائلا :"الأشعة أثبتت تعرض أزارو لمزق عادي في العضلة الضامة، وبالتالي سيغيب لمدة من 4 إلى 5 أسابيع عن الفريق".

وخرج أزارو مصابا من مواجهة الأهلي أمام بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

وتطرق طبيب الأهلي للحديث حول إصابة وليد سليمان في ودية جمهورية شبين قائلا: "وليد سليمان يعاني من الالتهاب في الجوانب الخارجية للقدم وأدى اليوم تدريبات تأهيلية على هامش المران وهناك محاولات لتجهيزه من أجل مواجهة سموحة".

وواصل "سعد سمير وصلاح محسن سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب مواجهة فيتا كلوب الأنجولي المقبلة".

وتابع "اللاعبان يسيران بشكل جيد في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، ومن الممكن أن يتنظما في التدريبات الجماعية عقب المواجهة".

وأردف "نجهز برنامجا لرفع معدلات اللياقة البدنية لرامي ربيعة، ومن الممكن أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مواجهة سموحة".

واسترسل "محمد نجيب سيخضع للآشعة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية".

ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب الأنجولي يوم السبت في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وأضاف طبيب الأهلي "محمد شريف تعافى من الإصابة التي لحقت به في الكاحل خلال التدريبات، وشارك في تدريبات اليوم الجماعية".

وواصل "اللاعب جاهز لمواجهة سموحة ومشاركته من عدمها في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي".

واستطرد "أكرم توفيق يتناول مضادات حيوية بعد إصابته بكسر في الحاجز الأنفي، اللاعب سيتم عرضه على طبيب متخصص في الأنف والأذن يوم الأربعاء عقب زوال الورم المتواجد في موضع الإصابة".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

هل يمكنك اختيار تشكيل الأهلي المثالي قبل مواجهة سموحة؟

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