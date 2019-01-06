ما ترتيب محمود علاء بين أفضل مسددي ركلات الجزاء في الدوري

استغل الزمالك كل ركلة جزاء حصل عليها في الدوري المصري الممتاز ليسجل العديد من الأهداف ويحصد النقاط في مباراة تلو أخرى ليتصدر البطولة ويعود الفضل الأكبر في ذلك إلى مدافعه المتألق محمود علاء.

اللاعب الهداف البالغ عمره 27 عاما هو أفضل منفذ لركلات الجزاء في الموسم الحالي للبطولة، سدد 6 ركلات ناجحة ولم يهدر مطلقا.

ولولا إيقاف أبعده عن مواجهة بتروجيت لربما كان الرقم الآن 7 أهداف من ركلات جزاء. الزمالك في مواجهة الأخير سجل من ركلة جزاء عن طريق فرجاني ساسي.

آخر هدف من ركلة جزاء كان يوم السبت أمام الاتحاد في ملعب برج العرب حيث عزز الزمالك تصدره للبطولة.

لا يزال أمام المدافع السابق لحرس الحدود ووادي دجلة 18 مباراة أخرى مع الزمالك في الدوري ليعزز رقمه.

أو بالأحرى ليصل إلى ما بلغه محمود فتح الله وأحمد الشيخ صاحبي أفضل نسبة لتسجيل الأهداف من ركلات جزاء خلال العقد الأخير بالدوري.

اللاعب الأنجح في تنفيذ ركلات جزاء "بموسم واحد" خلال تلك الحقبة هو المخضرم محمود فتح الله الذي يلعب الآن موسمه الـ18 في البطولة مرتديا قميص فريق النجوم.

في موسم 2015-2016 الذي انتقل فتح الله في بدايته من طلائع الجيش إلى الإنتاج الحربي، كان لاعب منتخب مصر السابق هدافا للأخير في البطولة برصيد 12 هدفا.

9 منها من ركلات جزاء، لم يهدر أي ركلة!

اللاعب الوحيد الذي سجل نفس عدد الأهداف من علامة الجزاء هو أحمد الشيخ، لكنه أهدر..

عندما استعار مصر للمقاصة اللاعب الموهوب من الأهلي في موسم 2016-2017 كان الشيخ أحد أفضل اللاعبين في البطولة وتصدر قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا.

نفذ 11 ركلة جزاء.. سجل 9 منها وأهدر مرتين.

لاعبون آخرون ساروا على نهج محمود علاء وسجلوا 6 أهداف (بموسم واحد) في الدوري من ركلات جزاء.

آخرهم كان حسني عبد ربه أيقونة الإسماعيلي، سجل 6 وأهدر ركلة وحيدة في الموسم الماضي.

وسجل 6 من 6 حسام حسن ومروان محسن لاعبي الشرقية والإسماعيلي في 2016-2017 و2015-2016 على الترتيب.

وأحرز الهداف الرائع حسام باولو 6 أهداف من ركلات جزاء وأهدر مرة وحيدة في موسم 2015-2016 وهو لاعب في سموحة.

وفي موسم 2009-2010 سجل الغاني كوفي بيكوي 6 أهداف من ركلات جزاء مع بتروجيت.

أمام علاء الفرصة لكتابة موسم تاريخي في مسيرته مع الزمالك في ظل توهجه ليس فقط بالتسجيل من ركلات الجزاء، وإنما لتصدره ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع زميله محمود كهربا وباولو لاعب الداخلية حاليا.

سجل كل منهم 9 أهداف.













































































































































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