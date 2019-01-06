كلوب يقرر إراحة بعض لاعبيه الأساسيين أمام وولفرهامبتون

الأحد، 06 يناير 2019 - 11:45

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح في نيوكاسل

قرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة بعض لاعبيه الأساسيين في لقاء وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستهل ليفربول مشواره في كأس الاتحاد بمواجهة صعبة أمام مضيفه ولفرهامبتون يوم الاثنين في دور الـ64.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيلعب سيمون مينيوليه أمام وولفرهامبتون بكل تأكيد. وألبيرتو مورينو أيضًا سيلعب ولا شك في ذلك، فهو بحاجة للعب أكثر".

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وأضاف "يجب علينا إجراء بعض التغييرات. لقد مررنا بفترة مزدحمة بالمباريات والآن يجب علينا أن نقوم ببعض التغييرات. كم عددها؟ لا أعلم، ولكن يجب علينا ذلك. هذا أمر حتمي".

ويستمر غياب الثنائي المصاب جو جوميز وجويل ماتيب، ولكن المدرب الألماني أكد أنه في طريقه للعودة إلى تدريبات الفريق في الأيام القليلة القادمة.

وتلقى ليفربول يوم الخميس أول خسارة في الدوري بالسقوط في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن الأخير.

ولم يفز ليفربول بالكأس منذ 2006، أما الدوري فلا يزال يبحث عنه منذ موسم 1989-1990.

ويقدم ليفربول موسما ممتازا جعله مرشحا بقوة لاستعادة اللقب المفقود منذ ما يقرب من 3 عقود.

ويتعرض النادي لانتقادات مستمرة لغيابه الطويل عن منصات التتويج.

وخسر ليفربول مع كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016.

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