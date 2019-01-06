وولفرهامبتون يستعيد مهاجمه الأساسي أمام ليفربول

استعاد وولفرهامبتون مهاجمه الأساسي دييجو جوتا بعد فترة من الغياب ليصبح جاهزا لمواجهة ليفربول الهامة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستهل ليفربول مشواره في كأس الاتحاد بمواجهة صعبة أمام مضيفه ولفرهامبتون يوم الاثنين في دور الـ64.

وقال نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون: "لقد عاد جوتا للتدريبات يوم الجمعة. ومتى ما كان جاهزًا فدائمًا ما يكون اختيارًا جيدًا بالنسبة لنا".

وأضاف في تصريحات أبرزتها الصحف الإنجليزية "كل اللاعبين شاركوا في التدريب والكل جاهز للمباراة".

وغاب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما عن المباريات الأربعة الأخيرة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

كما تشهد المباراة عودة المغربي رومان سايس بعد تعرضه لإصابة خفيفة في ركبته.

وتلقى ليفربول يوم الخميس أول خسارة في الدوري بالسقوط في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 لكنه ظل متصدرا لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن الأخير.

ولم يفز ليفربول بالكأس منذ 2006، أما الدوري فلا يزال يبحث عنه منذ موسم 1989-1990.

ويقدم ليفربول موسما ممتازا جعله مرشحا بقوة لاستعادة اللقب المفقود منذ ما يقرب من 3 عقود.

ويتعرض النادي لانتقادات مستمرة لغيابه الطويل عن منصات التتويج.

وخسر ليفربول مع كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016.

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