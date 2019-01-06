مران الأهلي - مؤمن يشارك وغياب عاشور وتدريبات خاصة للمدافعين

شارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي في مران الفريق يوم الأحد على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وقالت تقارير إن مؤمن راحل عن الأهلي لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في القلعة الحمراء نفى ذلك. (التفاصيل)

بينما غاب عن المران الجماعي وليد سليمان وأكرم توفيق اللذين تعرضا لإصابة في لقاء ودي للفريق أمام شبين الكوم يوم السبت.

واكتفى وليد بتدريبات تأهيلية.

وانتظم محمد شريف في المران بعد تعافيه من إصابة في كاحله.

وغاب أيضا القائد حسام عاشور بينما شارك محمد شريف في تدريبات الكرة.

وخصص المدرب مارتن لاسارتي فقرة خاصة لتدريب المدافعين الأربعة محمود الجزار وساليف كوليبالي ومحمد هاني ومحمود وحيد على الرقابة رجل لرجل.

وقام أيضا بتدريب اللاعبين على التسديد من مسافة بعيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية يوم الثلاثاء أمام مضيفه سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 15 للدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لاستعادة الثقة بعدما خسر يوم الجمعة أمام بيراميدز بنتيجة 2-1.

ويحتل الفريق المركز السادس في ترتيب البطولة ورصيده 24 نقطة بعدما خاض 13 لقاء.

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