كاسونجو: الزمالك سيفتقدني؟ عمر السعيد وأحداد والصفقة الجديدة كفيلون بالمهمة

الأحد، 06 يناير 2019 - 01:21

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

لم يقتصد كابونجو كاسونجو المنتقل إلى الوحدة السعودي في كلمات الثناء بحق الزمالك، وأبدى ثقته في العودة للاحتفال بلقب الدوري المصري مع زملائه السابقين بعد 6 أشهر.

كاسونجو انتقل معارا إلى الوحدة مقابل 8 ملايين جنيه، بعد أن أعطى كريستيان جروس الضوء الأخضر للاستغناء عنه. (طالع التفاصيل)

وأرجع كاسونجو الفضل للزمالك في بدء مسيرته الدولية مع منتخب الكونغو الديموقراطية: "بفضل لعبي في الزمالك تمكّنت من الانضمام لمنتخب بلادي".

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وعن اختياره للوحدة: "وصلتني عروض كثيرة واخترت منها الوحدة السعودي، أردت التغيير والوحدة فريق جيد، شاهدت آخر مبارياته وتناقشت مع رئيس النادي الذي ساندني".

كما أشاد بمدربه الجديد أحمد حسام ميدو: "أعرف المدرب جيدا، هو يدرك ما يفعله".

اللاعب الكونغولي اعتبر أن الانتقادات دافع لتطوره: "إن لم أتعرض للانتقادات فلن أستطيع تقديم المزيد، واصلت العمل وزدت من مجهودي. سجلت هدفين في مباراة كأس الكونفدرالية ونلت رضا الجميع".

وواصل حديثه: "الزمالك قادر على الفوز بالدوري هذا الموسم، واثق من عودتي بعد 6 أشهر للاحتفال مع اللاعبين باللقب. أنا مرتاح هنا، وإن طلبوا مني العودة فسأعود بالتأكيد، لأن الجماهير والإدارة واللاعبين صاروا عائلتي".

هل يفتقده الزمالك بعد رحيله، يجيب كاسونجو نافيا: "بالطبع لا, لدينا عمر السعيد وحميد أحداد ومهاجم آخر جديد لم أقابله بعد (خالد بوطيب)، يستطيعون القيام بالمهمة على أكمل وجه".

واختتم كاسونجو: "يؤلمني الرحيل عن الزمالك، ولكن هذه هي كرة القدم، إنه فريقي وأحبه وعلاقتي رائعة مع المشجعين".

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