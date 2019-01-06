كاسونجو: الزمالك سيفتقدني؟ عمر السعيد وأحداد والصفقة الجديدة كفيلون بالمهمة

لم يقتصد كابونجو كاسونجو المنتقل إلى الوحدة السعودي في كلمات الثناء بحق الزمالك، وأبدى ثقته في العودة للاحتفال بلقب الدوري المصري مع زملائه السابقين بعد 6 أشهر.

كاسونجو انتقل معارا إلى الوحدة مقابل 8 ملايين جنيه، بعد أن أعطى كريستيان جروس الضوء الأخضر للاستغناء عنه. (طالع التفاصيل)

وأرجع كاسونجو الفضل للزمالك في بدء مسيرته الدولية مع منتخب الكونغو الديموقراطية: "بفضل لعبي في الزمالك تمكّنت من الانضمام لمنتخب بلادي".

وعن اختياره للوحدة: "وصلتني عروض كثيرة واخترت منها الوحدة السعودي، أردت التغيير والوحدة فريق جيد، شاهدت آخر مبارياته وتناقشت مع رئيس النادي الذي ساندني".

كما أشاد بمدربه الجديد أحمد حسام ميدو: "أعرف المدرب جيدا، هو يدرك ما يفعله".

اللاعب الكونغولي اعتبر أن الانتقادات دافع لتطوره: "إن لم أتعرض للانتقادات فلن أستطيع تقديم المزيد، واصلت العمل وزدت من مجهودي. سجلت هدفين في مباراة كأس الكونفدرالية ونلت رضا الجميع".

وواصل حديثه: "الزمالك قادر على الفوز بالدوري هذا الموسم، واثق من عودتي بعد 6 أشهر للاحتفال مع اللاعبين باللقب. أنا مرتاح هنا، وإن طلبوا مني العودة فسأعود بالتأكيد، لأن الجماهير والإدارة واللاعبين صاروا عائلتي".

هل يفتقده الزمالك بعد رحيله، يجيب كاسونجو نافيا: "بالطبع لا, لدينا عمر السعيد وحميد أحداد ومهاجم آخر جديد لم أقابله بعد (خالد بوطيب)، يستطيعون القيام بالمهمة على أكمل وجه".

واختتم كاسونجو: "يؤلمني الرحيل عن الزمالك، ولكن هذه هي كرة القدم، إنه فريقي وأحبه وعلاقتي رائعة مع المشجعين".

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