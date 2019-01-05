الزمالك "سيد البلد" يثأر من الاتحاد ويقبض على الصدارة

استمر قطار الزمالك منطلقا بلا هوادة مسقطا يوم السبت ضحيته التاسعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز ليعزز رجال القلعة البيضاء تصدرهم للبطولة المحلية.

استطاع الزمالك في ملعب برج العرب قلب تأخره إلى انتصار مثير بنتيجة 3-1 على مضيفه الاتحاد السكندري في الجولة 19 ليثأر الفارس الأبيض من زعيم الثغر الذي أطاح به من كأس زايد للأندية الأبطال منذ وقت قريب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة موسعا الفارق مع بيراميدز الوصيف إلى 8 نقاط قبل أيام من مواجهة مرتقبة بين الناديين في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

واستمر الاتحاد في المركز 12 ورصيده 20 نقطة.

بدأت المباراة ملتهبة في المدرجات وسط تشجيع مناصري الناديين وسرعان ما ارتفعت الحرارة في الملعب مع مبادرة هجومية مبكرة للاتحاد الذي سنحت له فرصة في الدقيقة الرابعة لكن ضربة رأس لخالد قمر أبعدها الحارس محمود جنش إلى ركلة ركنية.

ورد الزمالك بعد ثواني بتسديدة لمحمود كهربا مرت بجوار القائم الأيسر.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية وفي الدقيقة 17 حرم محمد ناصف مدافع الاتحاد اللاعب كهربا من تسجيل هدف بعد تدخل ممتاز أبعد به الكرة التي استلمها الأخير في مكان قريب من مرمى الهاني سليمان.

وبعد دقيقتين انطلق السريع مصطفى فتحي في الرواق الأيمن واخترق منطقة جزاء الاتحاد وسدد بقدمه اليمنى من زاوية صعبة لكن حارس الاتحاد تصدى للكرة.

وأسفرت محاولات الاتحاد الهجومية عن هدف في الدقيقة 29 بعدما استلم خالد قمر الكرة جهة اليسار ومرر الكرة على الأرض ليتركها تشوكا إلى خالد الغندور المتواجد خلفه وسدد الأخير بطريقة رائعة على يسار جنش لتسكن الكرة الشباك مستغلا خطأ من محمود علاء في الأساس.

وبعد 3 دقائق حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب الاتحاد نفذها كهربا داخل منطقة الجزاء ليقابلها عمر السعيد بضربة رأس رائعة لتسكن الكرة الشباك بعد خروج خاطئ مبكر من الهاني سليمان.

وحاول لاعبو الزمالك التقاط الكرة لاستئناف اللعب سريعا لكن تمسك سليمان بها ليشتبك بعض اللاعبين من الفريقين ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الهاني سليمان وعبد الله جمعة لاعب الزمالك.

وفي الدقيقة 36 كاد الاتحاد يسجل مرة أخرى بضربة رأس رائعة لتشوكا تصدى لها جنش لترتد الكرة لقمر ليسدد وترتد الكرة من الدفاع قبل أن يسددها الغندور فوق العارضة.

وأهدر كهربا فرصة كبيرة في الدقيقة 42 بعدما سدد الكرة بجوار القائم رغم أنه استلمها في مكان قريب من مرمى الاتحاد.

وقام السعيد بتمريرة بينية رائعة للكرة لينفرد كهربا بالمرمى ويسدد على يسار الهاني سليمان مسجلا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 45.

وحدثت مشاجرة بين عناصر الفريقين أثناء سيرهم نحو غرفة الملابس واتضح مع بداية الشوط الثاني أن الحكم إثر هذا الشجار طرد الحارسين الهاني سليمان وجنش.

وبدأ الشوط الثاني بدخول الحارسين محمود الزنفلي وعماد السيد بدلا من اللاعبين باناهيني ومصطفى فتحي في الاتحاد والزمالك على الترتيب.

وأتيحت فرصة للزمالك لتسجيل هدف ثالث لكن تسديدة يوسف أوباما تصدى لها الزنفلي في الدقيقة 51.

وانطلق عبد الله جمعة في الجهة اليسرى قبل أن يتدخل عليه محمود رزق ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للأخير ويخرج رزق مطرودا في الدقيقة 64 ويضطر المدرب حلمي طولان للدفع باللاعب مروان النجار بدلا من تشوكا وتتعقد مهمة سيد البلد.

وباتت السيطرة بيضاء في ملعب برج العرب في ظل النقص العددي للاتحاد.

وفشل الاتحاد في الوصول لمرمى عماد السيد وفي المقابل حاول الزمالك دون تسرع اختراق منطقة جزاء زعيم الثغر لتعزيز تقدمه.

وأجرى الزمالك تغييره الثاني في المباراة في الدقيقة 81 بدخول بهاء مجدي بدلا من كهربا وفي الدقيقة 90 دخل حميد أحداد بدلا من عمر السعيد.

وانطلق أوباما داخل منطقة جزاء الاتحاد ليتدخل معه النجار ويحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك تقدم لها محمود علاء مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 94 منهيا المواجهة بالضربة القاضية.

ويستضيف الزمالك فريق بيراميدز في 24 يناير في لقائه المقبل بالبطولة بينما يحل الاتحاد ضيفا على الإسماعيلي في 29 يناير.