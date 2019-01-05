مادتان تثبتان صحة قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز.. أحمد مجاهد يشرح

شرح أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسمه لماذا قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز "صحيح بنسبة 100%"، وفقا لتصريحاته.

وقال أحمد مجاهد: "من حق الأهلي وأي فريق آخر تشكيل أي لجنة في حالة رأى بأنه له حقوق لم يحصل عليها ولكنني أرغب في تسهيل الأمور على تلك اللجنة".

وأوضح في تصريحاته مع أون سبورت "أولا، وفي منشور الإجراءات السنوية، حددنا وبشكل واضح فترة تسجيل اللاعبين في يناير. من يوم 1-1-2019 وحتى 31-1-2019. الأمر واضح تماما ولم نذكر وجود إجازة في أي يوم".

وواصل "أما الأمر الثاني الذي يُثبت صحة قيد عبد الله السعيد فهو أن استخراج البطاقات الخاصة للاعبين الذين يشاركون مع أندية القسم الممتاز في الدوري المصري، تكون من اتحاد الكرة وليس من أي فروع أخرى".

وأشار "الفروع، مثل منطقة بني سويف، يُستخرج منها بطاقات الناشئين وبطاقات من يشارك في الدرجة الثانية وليس الممتاز".

وأكمل حديثه قائلا: "الأمر واضح وبسيط للغاية وقيد عبد الله السعيد صحيح بنسبة 100%".

وتابع "مرت علينا العديد من الحالات السابقة لـ الأهلي والزمالك وغيرهما من الأندية بخصوص القيد والأمر واضح واتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة بين الجميع".

الأهلي أصدر بيانا رسميا كشف من خلاله تشكيل لجنة قانونية للتحرك فيما وصفه بـ"أزمة قيد السعيد مع بيراميدز". (طالع التفاصيل)

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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