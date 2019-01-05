مؤتمر زاكيروني: استفدنا من الأخطاء أمام البحرين.. والوضع ليس شبيها بنسخة 2011

اعترف ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات بالصعوبات التي واجهها الأبيض في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2019 أمام البحرين.

الإمارات نجت من هزيمة مؤكدة أمام البحرين على ملعب مدينة زايد الرياضية، وعادت في اللحظات الأخيرة بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "قمنا بكثير من التمريرات الخاطئة خصوصا في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، وبالتالي لم نتمكن من بناء الكثير من الهجمات. بعد ذلك توجب علينا خلق مزيد من الفرص عبر الأطراف، ولكننا لم نترجمها لأهداف".

مضيفا: "بذلنا جهدا كبيرا في بداية المباراة مما تسبب في بعض الإصابات العضلية بنهاية المواجهة. قدّمنا أداء جيدا في الشوط الأول وواجهنا حظا سيئا ومنعنا من التسجيل".

وواصل: "في الشوط الثاني فقدنا العديد من الكرات مما تسبب في عصبية اللاعبين، خصوصا مع تماسك المنتخب البحريني الذي تقدّم في النتيجة من ركلة ركنية".

قبل أن يطمئن الجماهير على ما هو مقبل في البطولة: "استفدنا من المباراة وأدركنا السلبيات وعدم قدرتنا على إيصال الكرات للمهاجمين وبالتالي عدم قدرتنا على خلق فرص عديدة. سنصحح الأخطاء في المباراة المقبلة أمام الهند، سنظهر بشكل أفضل. نحن مستعدون لمواجهة أي فريق في البطولة، سنحلل الأداء".

زاكيروني يعيش سيناريو مماثل لنسخة 2011 عندما كان مدربا لليابان، وتعادل في اللحظات الأخيرة 1-1 أمام الأردن في أول مباراة، قبل أن يمضي في طريقه للظفر باللقب.

إلا أن زاكيروني واصل نفي أي تشابهات بين التجربتين: "البطولة مختلفة تماما الآن، في السابق كانت تتكون من 4 مجموعات، ولكنها الآن تضم عددا أكبر يصل إلى 24 منتخبا. الأهم أن مستوانا في الشوط الأول اتسم بالروح القتالية، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون وأطالبهم بالمواصلة".

الإمارات ستواجه الهند في الجولة الثانية، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة تايلاند.

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