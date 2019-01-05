الإيقاف يبعد أوباما عن لقاء بيراميدز

السبت، 05 يناير 2019 - 21:04

كتب : أحمد شوقي

أوباما مع الزمالك أمام الجونة

سيفتقد الزمالك لخدمات صانع ألعابه يوسف إبراهيم "أوباما" في اللقاء المرتقب المقبل للفريق في الدوري المصري الممتاز أمام ضيفه بيراميدز في 24 يناير.

وحصل اللاعب البالغ عمره 23 عاما على بطاقة صفراء يوم السبت في لقاء الزمالك أمام مضيفه الاتحاد الذي انتهى بخسارة الأخير بنتيجة 3-1.

وفور تسجيل عمر السعيد للهدف الأول للزمالك في الدقيقة 32 نشب شجار بين لاعبي الناديين بالقرب من مرمى الاتحاد نال على إثره أوباما البطاقة الصفراء.

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والبطاقة هي الثالثة لأوباما في الموسم الحالي بعدما تلقى بطاقتين صفراوين أمام الاتحاد والداخلية.

وبذلك يغيب أوباما وأيضا محمود جنش حارس الزمالك عن لقاء بيراميدز. وحصل الأخير على بطاقة حمراء مباشرة بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الاتحاد.

وشارك أوباما، لاعب الاتحاد السابق، أساسيا في كل مباريات الزمالك في الموسم الحالي من الدوري.

وسجل 7 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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