الزمالك يفوز 9 مرات متتالية في الدوري لأول مرة منذ 2013

السبت، 05 يناير 2019 - 20:31

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - الاتحاد

استمر الزمالك بلا رحمة مسقطا ضحاياه في الدوري المصري الممتاز وحقق يوم السبت فوزه التاسع تواليا في البطولة وهو إنجاز لم يبلغه منذ سنوات.

27 نقطة جمعها الفارس الأبيض من آخر 9 لقاءات له بالدوري. مسيرة مظفرة لم يحققها منذ عهد جورفان فييرا البرازيلي المدرب السابق للفريق.

في بطولة الدوري التي لم تستكمل في 2013، كان الزمالك يقدم كرة قدم هجومية رائعة مع فييرا استطاع بها الفوز في 10 مباريات متتالية.

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أسقط الاتحاد واتحاد الشرطة والداخلية وبتروجيت والمقاولون العرب والإنتاج الحربي وطلائع الجيش والإسماعيلي ثم انتصر مجددا على الشرطة والداخلية قبل أن يوقفه بتروجيت.

سجل الزمالك خلال المباريات العشر 21 هدفا واستقبل 6 أهداف.

هل يستطيع الفريق معادلة هذا الرقم حين يستضيف بيراميدز في 24 يناير؟

الاتحاد كان الضحية التاسعة للزمالك الذي بدأ سلسلة انتصاراته المتتالية في البطولة في سبتمبر الماضي بإسقاط المقاولون العرب ثم وادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والمصري وبتروجيت.

سجل في اللقاءات التسعة 22 هدفا واستقبل 7 أهداف.

الأرقام تشير إلى تفوق دفاعي لفريق فييرا وهجومي لفريق المدرب كريستيان جروس.

هل سيواصل الزمالك المسيرة؟ الجولات المقبلة ستكشف.

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