بالفيديو - الإمارات تنجو من الهزيمة أمام البحرين في افتتاح كأس آسيا

عبر منتخب الإمارات بأقل الخسائر من فخ نظيره البحريني، بعد أن سيطر التعادل 1-1 على افتتاح كأس آسيا 2019 بين الطرفين، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

افتتاح النسخة 17 من ثاني أعرق البطولات القارية، شهد شجاعة كبيرة من الضيوف البحرينيين بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، فيما سيطرت الرعونة على قرارات مهاجمي الإمارات تحت قيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

التهديد الإمارات جاء مبكرا منذ الدقيقة السادسة بواسطة إسماعيل الحمادي الذي انفرد في الدقيقة 6، إلا أن الحارس سيد شبر علوي تألق وأبعد تسديدته إلى ركلة ركنية.

البحرين لم تكتف بالدفاع وبدأت في مناوشة الدفاع الإماراتي بهدوء، قبل أن تحل أخطر فرص الأحمر في الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 44، نفذها كميل الأسود، إلا أن تسديدته مرت مباشرة أعلى العارضة الأفقية.

في الشوط الثاني تواصلت المناوشات البحرينية بتسديدة من علي مدن فشل خالد عيسى في الإمساك بها بشكل سليم، إلا أن الهجوم البحريني لم يكن قريبا لمتابعتها في الشباك.

أخطر فرص الإمارات في الشوط الثاني جاءت في الدقيقة 68 عندما أطلق علي مبخوت -الهداف التاريخي للمسابقة من أبناء الجيل الحالي- تسديدة يمينية قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أنها مرت مباشرة إلى جوار القائم.

الرد البحريني جاء في صورة عقاب.. المهاجم محمد الرحيمي ارتقى وأطلق ضربة رأسية في الدقيقة 78، ليبعدها خليفة مبارك من على خط المرمى، إلا أن الكرة عادت للرحيمي الذي تابعها بقدمه هذه المرة في الشباك شبه الخالية من الحارس خالد عيسى، معلنا عن أول أهداف كأس آسيا 2019، وتقدُم البحرين على المضيفة الإمارات.

زاكيروني وفي رد فعل فوري، أقحم مهاجمه أحمد خليل في الدقيقة 81 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخليل لن يخذل مدربه.

خليل احتاج إلى 7 دقائق فقط على أرض الملعب ليدرك التعادل من ركلة جزاء صفّرها الأردني أدهم المخادمة، لينقذ بلاده الإمارات من السقوط في الافتتاح.

مهاجم نادي الشباب أهلي دبي رفع رصيده الإجمالي من الأهداف في تاريخه بكأس آسيا إلى 5 أهداف، بعد أن سجّل 4 أهداف في السابق.

التعادل عزز سجل المنتخبين بعدم الفوز مطلقا في افتتاح كأس آسيا، كما ترك العرب في سجل تاريخي سلبي بانتصار واحد فقط في 11 مباراة افتتاحية ظهروا فيها.

الفريقان تقاسما أولى النقاط في مجموعة تضم أيضا الهند وتايلاند، في انتظار نتيجة المباراة الثانية التي تقام غدا الأحد.