حلمي طولان: الزمالك واجهنا لاستعادة هيبته.. الحكم لم يحمينا وعقوبات قوية منتظرة

يرى حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري دخول الزمالك مواجهة فريقه من أجل "استعادة هيبته" وذلك بعد الخروج من كأس زايد للأبطال على يد الفريق السكندري.

الزمالك قلب تأخره إلى انتصار مثير بنتيجة 3-1 على مضيفه الاتحاد السكندري في الجولة 19 ليثأر الفارس الأبيض من زعيم الثغر الذي أطاح به من كأس زايد للأندية الأبطال منذ وقت قريب. (طالع التفاصيل)

وقال حلمي طولان: "خروج الزمالك من البطولة العربية أمامنا أثر بشكل كبير معنويا ونفسيا على لاعبي الفريق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الزمالك دخل لقاء اليوم لاستعادة هيبته".

ورفض حلمي طولان التعقيب على التحكيم، مشيرا إلى "لجنة المسابقات تُعاقب أي أحد ينتقد التحكيم. ليس من حقي الاعتراض ومجلس الإدارة هو المسؤول".

وأردف "ولكنني كنت أتمنى من الحكم حماية لاعبي الاتحاد بشكل أفضل من ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا مدير فني ودوري فقط داخل الملعب وهناك أخطاء واضحة نسعى لعلاجها".

وكشف "سيتم توقيع عقوبة شديدة وقوية على من تعرض للطرد من لاعبي الاتحاد أمام الزمالك".

وأتم "الأمر لن يمر مرور الكرام".

وتعرض الثنائي الهاني سليمان ومحمود رزق للطرد أمام الزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة موسعا الفارق مع بيراميدز الوصيف إلى 8 نقاط قبل أيام من مواجهة مرتقبة بين الناديين في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

واستمر الاتحاد في المركز 12 ورصيده 20 نقطة.

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