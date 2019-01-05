الزمالك يعلنها: التعاقد مع ياسر إبراهيم ليس مطروحا.. لا نحتاج مدافعين

السبت، 05 يناير 2019 - 20:59

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك عدم نية فريقه في التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع سموحة.

وقال أمير مرتضى: "لا يوجد مفاوضات مع ياسر إبراهيم ولا نسعى لإتمام أي تدعيم في خط الدفاع بناءً على اختيارات جروس".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "فكرة التعاقد مع ياسر إبراهيم ليست مطروحة لأننا لا نحتاج لأي مدافع. نمتلك 4 مدافعين على مستوى عال ومميز للغاية. قد يحدث جديد في الصيف المقبل ولكن ليس في يناير".

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وواصل "لحين نهاية سوق الانتقالات الشتوية، قد نضم صفقة جديدة بجانب خالد بوطيب وقد لا نفعل ذلك".

وأوضح "سنعقد جلسة جديدة مع جروس لمناقشة احتياجاته من جديد. إما التعاقد مع لاعب آخر بجانب بوطيب أو لن نضم أي لاعب جديد".

وأشار "خالد بوطيب وقع بالفعل على عقود انضمامه لـ الزمالك".

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

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