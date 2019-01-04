التشكيل – عبد الله السعيد أساسي.. تراوري وسيفوينتي يقودان بيراميدز ضد الأهلي

الجمعة، 04 يناير 2019 - 17:27

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - مصر

اعتمد حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز على الثلاثي الجديد في فريقه. عبد الله السعيد وجون سيفوينتي وإيريك تراوري أمام الأهلي.

بيراميدز يواجه الأهلي في مواجهة قوية منتظرة في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

اختيارات حسام حسن شهدت تواجد الوافد الجديد لـ بيراميدز عبد الله السعيد إلى جانب الثنائي تراوري وسيفويني.

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أحمد الشناوي يحرس مرمى بيراميدز وأمامه خط دفاع بلا أي تغييرات. رجب بكار وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

في الوسط يلعب نبيل عماد ومحمد فاروق وأمامهما عبد الله السعيد مع الثلاثي الهجومي الناري بتواجد كينو وتراوري وسيفوينتي.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – محمد فاروق.

الهجوم: إيريك تراوري – كينو – جون سيفوينتي.

تعرّف على دكة بدلاء بيراميدز في مواجهة الأهلي من هنا

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