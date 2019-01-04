4 تشكيلات لـ الأهلي بعد قيد رمضان صبحي ومحمود وحيد ومحمد محمود

قيد الأهلي رمضان صبحي ومحمد محمود ومحمود وحيد في قائمته فكيف سيصبح تشكيله مع المدرب الجديد مارتين لاسارتي؟

هذه تشكيلات محتملة للأهلي وبالتأكيد هناك العديد من الاختيارات الأخرى فأيهم ستختار لو كنت مكان مدرب الفريق الأحمر؟

ناصر ماهر ورمضان صبحي وأحمد الشيخ في وسط الملعب مع عمرو السولية وهشام محمد ووليد أزارو يقود الهجوم.

رمضان صبحي جناح أيسر مع وجود محمد محمود كصانع ألعاب وأحمد الشيخ في الناحية اليمنى وأمامهم مروان محسن.

وليد أزارو يقود الهجوم ومحمود وحيد ظهير أيسر مع انتقال علي معلول للجناح الأيسر، وناصر ماهر كصانع ألعاب وأحمد الشيخ في الناحية اليمنى وخلفهم عمرو السولية ومحمد محمود.

إسلام محارب وناصر ماهر وأحمد الشيخ يقودون الوسط الهجومي أمام عمرو السولية وكريم نيدفيد ومروان محسن يقود الهجوم.

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