5 تشكيلات لـ بيراميدز بعد انضمام عبد الله السعيد وعمرو مرعي وتراوري

كيف سيصبح تشكيل بيراميدز بعد انضمام عبد الله السعيد وعمرو مرعي وإيريك تراوري؟ اختيارات عديدة أمام المدرب حسام حسن.

4-4-2

عبد الله السعيد يتواجد في الوسط بجوار نبيل دونجا وأحمد توفيق ومحمد فتحي، وأمامهم الثنائي عمرو مرعي وكينو.

4-2-3-1

جون سيفونتي المهاجم الإكوادوري يقود الهجوم وخلفه يتواجد محمد مجدي "أفشة" ومحمد فاروق وكينو.

4-4-2

أوكوشوكي يتواجد بجوار نبيل دونجا وهنا قد نجد ناصر منسي يجاور سيفونتي في الهجوم.

4-2-3-1

إيريك تراوري يتواجد بجوار عبد الله السعيد وكينو وأمامهم عمرو مرعي.

4-4-2

كينو وإيريك ترواوري أجنحة طائرة خلف ناصر منسي وسيفونتي.

بالطبع هناك العديد من الاختيارات الأخرى أمام حسام حسن لو أنت بدلا من مدرب بيراميدز كيف تختار تشكيلك؟

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