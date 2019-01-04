كشف اتحاد الكرة عن الاسمين الذين رفعهما نادي بيراميدز من قائمة الفريق ليتمكن من قيد ثنائي صفقاته الجديدة.

وقال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على لجنة شئون اللاعبين في تصريحات لـ FilGoal.com: "نادي بيراميدز رفع اسمي رودريجينيو وداني شاهين لاعبا الفريق من قائمته مساء أمس الخميس".

وأضاف "وبالتالي تم قيد جون سيفوينتي المهاجم الإكوادوري، وحامد حمدان لاعب الوسط الفلسطيني".

عبد الغني شرح "يحق لكل فريق قيد لاعبين في قائمته من الفلسطينيين والسوريين. بالتالي تم رفع اسم داني شاهين، ليقيد بيراميدز حامد حمدان بجانب عمر الميداني المدافع السوري في الفريق".

كان بيراميدز قد أعلن صباح اليوم الجمعة عن التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

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