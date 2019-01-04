اختر تشكيل بيراميدز المثالي أمام الأهلي "في وجود السعيد ومرعي والصفقات الجديدة"

الجمعة، 04 يناير 2019 - 13:35

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز قيد ثنائي الفريق الجديد عبد الله السعيد وعمرو مرعي في قائمته، فهل يلعب أمام الأهلي.

بيراميدز ضم خمس صفقات جديدة، هي عمرو مرعي من النجم الساحلي، وحامد حمدان من نادي غزة الرياضي، وجون سيفوينتي المهاجم الإكوادوري، وإيريك تراوي من مصر للمقاصة، وعبد الله السعيد من أهلي جدة.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصريز

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