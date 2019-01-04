اختر تشكيل بيراميدز المثالي أمام الأهلي "في وجود السعيد ومرعي والصفقات الجديدة"

أعلن نادي بيراميدز قيد ثنائي الفريق الجديد عبد الله السعيد وعمرو مرعي في قائمته، فهل يلعب أمام الأهلي.

بيراميدز ضم خمس صفقات جديدة، هي عمرو مرعي من النجم الساحلي، وحامد حمدان من نادي غزة الرياضي، وجون سيفوينتي المهاجم الإكوادوري، وإيريك تراوي من مصر للمقاصة، وعبد الله السعيد من أهلي جدة.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصريز

اختر بنفسك تشكيل بيراميدز المثالي أمام الأهلي في وجود الصفقات الجديدة.

اقرأ أيضا:

رسميا – السعيد خامس صفقات بيراميدز

بيراميدز يعلن قيد السعيد رسميا.. هل يشارك أمام الأهلي؟

رسميا - لن يرحل عن وايت هارت لين.. توتنام يمدد تعاقد ألديرفيلد

الاتحاد الأوروبي قد يستبعد مانشستر سيتي من دوري الأبطال بسبب التمويل الذاتي

الأقرب لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. رمضان قد يبدأ

أسطورة ليفربول: الآن وقت معرفة كلوب كيف سيكون رد فعل لاعبيه عقب الهزيمة