مؤتمر سولشاير: من المبكر الحديث حول مستقبلي.. ولوكاكو وسانشيز جاهزان لريدينج

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه من المبكر الحديث حول مستقبله مع الفريق وهل سيبقى كمدرب دائم أم لا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة ريدينج غدا السبت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وتحدث سولشاير قائلا: "من المبكر الحديث حول مستقبلي النادي كان صادقا معي حينما وصلت هم يبحثون عن مدرب مقبل لكن كلما مر الوقت وأنا هنا كلما استمتعت أكثر، وعندما يعلنون عن المدرب المقبل سواء أنا أو شخص غيري فحظ موفق للكل".

وشدد "أنا شخص هادئ ولا يتم تشتيت انتباهي بسهولة وأركز على عملي فقط، الآن أهتم بلقاء ريدينج ثم السفر إلى دبي وبعد ذلك لقاء توتنام".

وعن هل كان يأمل في بداية أفضل مع يونايتد رغم الفوز في أول أربع مباريات له أجاب "لا يمكن أن تكون بداية أفضل من هذه، ولكن الآن بعد الفوز في تلك المباريات فأنت تتوقع الفوز بالمباراة التالية ولن أقول لن نتمكن من الفوز نريد الانتصار".

أما عن طموحه في الفوز بكأس الاتحاد قال: "الفوز بالبطولات هو أساس النادي ولعبت نهائي عام 1999 في ملعب ويمبلي وكان أمر في غاية الروعة وهذا هو ما نأمل به ولن أقول إننا سنفوز بها لكن في ناد بحجم يونايتد فأنت تتوقع الفوز دائما".

في الوقت ذاته كشف سولشاير أن روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز سيواجهان ريدينج قائلا: "هما بحاجة للعب بعد العودة من الإصابة أما ماركوس روخو وكريس سمالينج فهما غير متاحان ونأمل أن يشارك مروان فيلايني معنا في المران".

وبسؤاله عن هل الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد كان الأكثر إثارة لإعجابه أجاب "يختلف الأمر طبقا لكيفية نظرك للأمور".

وأردف "ملعب نيوكاسل صعب دائما وخرجنا بشباك نظيفة وبثلاث نقاط لكنني كنت مستمتعا بالمباريات التي خضناها على ملعبنا أكثر".

وأتم سولشاير "لم نخاطر أمام نيوكاسل بما فيه الكفاية بأسلوب لعبنا في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني رأينا السرعة والقوة والمرتدات والتفكير الهجومي وقوة الدفاع".

اقرأ أيضا:

رسميا – السعيد خامس صفقات بيراميدز

بيراميدز يعلن قيد السعيد رسميا.. هل يشارك أمام الأهلي؟

رسميا - لن يرحل عن وايت هارت لين.. توتنام يمدد تعاقد ألديرفيلد

الاتحاد الأوروبي قد يستبعد مانشستر سيتي من دوري الأبطال بسبب التمويل الذاتي

الأقرب لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. رمضان قد يبدأ

أسطورة ليفربول: الآن وقت معرفة كلوب كيف سيكون رد فعل لاعبيه عقب الهزيمة