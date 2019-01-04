مران مستبعدين الأهلي – تدريب بدني لمؤمن زكريا.. وعاشور يواصل العلاج الطبيعي

أدى لاعبو النادي الأهلي المستبعدين من قائمة لقاء بيراميدز، مرانهم اليوم الجمعة على ملعب النادي في الجزيرة.

وشهد المران مشاركة كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وعمرو جمال وعمرو بركات وصالح جمعة وجونيور أجايي وأحمد حمودي وصبري رحيل ، وميدو جابر وأحمد علاء.

وأدى مؤمن زكريا مرانا بدنيا في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران، وذلك بعدما اشتكى من تعرضه لنزلة برد، وأدى بقية اللاعبين تدريبات متنوعة بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخضع محمد شريف لاعب الفريق إلى جلسات علاج طبيعي في الجيم في ظل إصابته بكدمة قوية في الكاحل، فيما خاض صلاح محسن تدريبات علاجية للتخلص من إصابته في العضلة الضامة، واستكمل برنامج العلاج بالجري حول الملعب.

وأخيرا، واصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق أداء برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له من الإصابة.

وأدى اللاعب فقرات تأهيلية في «الجيم» تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، في ظل معاناته من الإصابة في كاحل القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

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