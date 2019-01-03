خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي لم يقيد جيرالدو حتى الآن

الخميس، 03 يناير 2019 - 21:29

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

جيرالدو

حتى الآن لن يكون جيرالدو كوستا الجناح الأنجولي للنادي الأهلي في قائمة الفريق لمباراة بيراميدز لعدم قيده.

وقال وليد العطار عضو لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة بتصريحات لـ FilGoal.com: "جيرالدو لم يتم قيده اليوم في قائمة الأهلي حتى غلق باب القيد في اتحاد الكرة".

وأضاف "لا أعرف السبب بكل تأكيد، فهذا الأمر يخص النادي الأهلي، لكن لا يوجد ما يمنع قيده في قائمة الأهلي".

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العطار أتم "وجود أربعة لاعبين أجانب بينهم لاعب في قائمة الانتظار لا يمنع قيده في القائمة".

وبذلك يتأكد غياب جيرالدو عن الأهلي أمام بيراميدز رغم دخوله قائمة الللقاء المكونة من 20 لاعبا. (طالع التفاصيل)

كان الأهلي قد ضم جيرالدو قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن صفقات الفريق الشتوية في شهر يناير.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

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