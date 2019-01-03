لجنة الحكام: مباراة بيراميدز والأهلي مراقبة دوليا

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أن "مباراة بيراميدز والأهلي مساء غد في الدوري ستكون مراقبة دوليا".

وأصدرت لجنة الحكام بيانا رسميا، تؤكد فيه على كفاءة مستوى الطاقم الصربي الذي سيدير مباراة بيراميدز والأهلي على أعلى مستوى، وسيكون مراقبا دوليا.

وجاء بيان لجنة الحكام كالتالي.

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة أن الطاقم الصربي الذي سيدير مباراة بيراميدز مع الأهلي غدا يعد من أكفأ الحكام على مستوى أوروبا ، حيث شارك رباعي الطاقم في إدارة نهائي بطولة أبطال أوروبا الأخير الذي أقيم بين ناديي ليفربول وريال مدريد .

أضافت لجنة الحكام في بيان لها أنها لم تتردد في إسناد المهمة لهذا الطاقم ، حيث كان الاتحاد الصربي من بين الاتحادات الأوروبية الثمانية التي خاطبها الاتحاد المصري في هذا الشأن ، واعتذر العديد منها نظرا لتزامن هذه الفترة مع الأعياد .

كما أشارت اللجنة ، إلى أن مستوى الطاقم التحكيمي الصربي سيجعل مباراة الغد محل متابعة من الاتحادين الأوروبي والدولي في إطار المتابعة الدقيقة التي يقوم بها الاتحادان للحكام الدوليين لدى إدارتهم للمباريات .

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مبدأ الحيادية الذي تنتهجه في التعامل مع جميع الأندية المصرية .

كانت لجنة الحكام قد أسندت مهمة إدارة مباراة بيراميدز والأهلي لدانيلو جروجيتش الحكم الصربي. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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