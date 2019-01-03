الأهلي أتم قيد رباعي الفريق صالح جمعة وجيرالدو ومحمود وحيد ومحمد محمود قبل مواجهة بيراميدز غدا الجمعة.

مصدر بلجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري كشف لـFilGoal.com عن انتهاء أزمة مديونيات الأهلي لصالح الجبلاية وتمكنه من قيد رباعي الفريق الجديد.

الفريق الأحمر كان مدينا لاتحاد الكرة بـ7 ملايين جنيه، ولم يكن قادرا على قيد أي لاعب جديد قبل سداد تلك المديونية.

ولكن المصدر أوضح لـFilGoal.com أن الأحمر كان يملك مستحقات خاصة به في اتحاد الكرة إثر مشاركة لاعبيه في كأس العالم ومن هنا تقرر سداد جزء من مديونيته من خلال تلك المستحقات ليصبح قادرا على قيد لاعبيه.

الأهلي ينتظر وصول البطاقة الدولية لرمضان صبحي من هدرسفيلد من أجل قيده أيضا.

على الجانب الآخر كشف ذات المصدر عن عدم قيد ناد بيراميدز للاعبه الإكوادوري جون سيفوينتي حتى الآن بسبب مديونية تُقدر بـ100 ألف جنيه.

ويحاول النادي تسديد تلك المديونية اليوم من أجل قيد مهاجمه قبل لقاء الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

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