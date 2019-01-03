وصلت بطاقة رمضان صبحي لاعب الأهلي العائد لصفوف الفريق، وتم قيده في قائمة الفريق.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة، أن بطاقة رمضان صبحي وصلت اتحاد الكرة بالفعل من نادي هدرسفيلد تاون، وقد تم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية.

وبذلك يصبح رمضان صبحي جاهزا للمشاركة مع الأهلي أمام بيراميدز في الدوري.

كان الأهلي قد ضم رمضان صبحي على سبيل الإعارة من هدرسفيلد تاون حتى نهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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