خاص ميدو يجيب لـ في الجول عن سبب عدم قيادة الوحدة في الكأس "المفاوضات في مراحل متقدمة"

الخميس، 03 يناير 2019 - 19:32

كتب : بسام أبو بكر

ميدو - الوحدة

شرح أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني لنادي الوحدة عن سبب عدم تولي تدريب الفريق أمام النعيرية في الدور الأول لكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

وسأل FilGoal.com ميدو عن "لماذا لا تقود الفريق في مباراة اليوم وهل يعني ذلك ترك الفريق؟

ويرد ميدو عن ذلك "لم أتعاقد على تدريب نادي الوحدة بعد، مازلنا في مرحلة التفاوض لكن الأمور تسير بشكل جيد وفي مراحل متقدمة".

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وماذا لو فشلت المفاوضات، هل ستستمر مستشارا فنيا للنادي؟

أجاب ميدو "سأكون مدربا لنادي الوحدة بإذن الله".

كان ميدو قد تولى منصب المستشار الفني لنادي الوحدة، مع قيادة الفريق بشكل مؤقت في مباراتين أمام الفيصلي وأهلي جدة، ليخسر أمام الفيصلي قم يهزم الأهلي.

وكشف ميدو في وقت سابق عن اقترابه من تولي تدريب الفريق بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

ويتقدم الوحدة على فريق النعيرية بأربعة أهداف مقابل لا شيء مع نهاية الشوط الأول.

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