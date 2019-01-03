مران الأهلي – لاسارتي يعقد جلسة مع السولية وهشام محمد.. واهتمام خاص بالعرضيات

غاب محمد شريف لاعب الأهلي عن المشاركة في مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء بيراميدز في ظل إصابته بكدمة في كاحل القدم.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز مساء غد الجمعة في اللقاء المؤجل بينهما من ثامن جولات الدوري المصري.

وعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع عمرو السولية وهشام محمد لاعبا خط الوسط على هامش المران.

وخصص لاسارتي فقرة خاصة للتدرب على العرضيات عن طريق إرسال الركلات الركنية من جانبي الملعب.

وقام المدير الفني للأهلي بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وإيضاح كيفية التمركز الصحيح للمهاجمين والمدافعين.

وأدى الرباعي سعد سمير وصلاح محسن ومحمد نجيب ورامي ربيعة البرنامج التأهيلي الذين يخضعون له في ظل معاناتهم من الإصابة.

ويواصل حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق تدريباته التأهيلية في ظل إصابته في كاحل القدم وغيابه لأسبوعين.

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