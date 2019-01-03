حسين الشحات يوجه رسالة لجمهور الأهلي "أشكركم.. وخير إن شاء الله"

الخميس، 03 يناير 2019 - 01:31

كتب : FilGoal

حسين الشحات - مارسيلو - ريال مدريد - العين

وجه حسين الشحات جناح نادي العين الإماراتي رسالة لجمهور الأهلي وجماهير الكرة المصرية.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "أشكرهم وأشكر جمهور الكرة المصرية كله على تشجيعه لي خلال كأس العالم للأندية".

وأضاف "أشكر جماهير الأهلي على دعمهم والرسائل التي تصلني".

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الشحات أتم مخاطبا جمهور الأهلي "كل ما أستطيع قوله الآن إن شاء الله خير".

ويقترب حسين الشحات من الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صاحب الـ26 عاما يلعب لنادي العين منذ منتصف الموسم الماضري معارا من مصر للمقاصة، قبل أن ينضم للفريق الإماراتي بشكل كامل بداية الموسم الجاري.

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