الشحات: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. ومن يفوز في مواجهة بيراميدز سيكمل المنافسة على الدوري

الخميس، 03 يناير 2019 - 01:17

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - الترجي

يرى حسين الشحات نجم العين الإماراتي ومنتخب مصر أن تراجع مستوى الأهلي في الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات والمشاركة في أكثر من بطولة.

حسين الشحات

النادي : العين

وقال الشحات في قناة أون سبورت: "الأهلي كان يشارك في أكثر من بطولة في نفس التوقيت وتسبب هذا في ضغط المباريات للفريق".

وأضاف "خسارة بطولة إفريقيا ثم الخروج من البطولة العربية ومع الغيابات وضغط المباريات تسبب في تراجع النتائج".

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وأكمل "المجموعة الحالية من اللاعبين استطاعت الوصول لنهائي بطولة إفريقيا مرتين وهي نفس المجموعة التي تشارك في الدوري أيضا".

وانتقل للحديث عن المنافسة على لقب الدوري قائلا: "الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة سيكمل المنافسة على لقب الدوري مع الزمالك".

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

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