حسين الشحات: وقعت مرتين للأهلي قبل انضمامي للعين

الخميس، 03 يناير 2019 - 00:49

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي

كشف حسين الشحات جناح نادي العين الإماراتي عن توقيعه مرتين من قبل للنادي الأهلي، قبل أن ينضم لفريقه الحالي.

وقال حسين الشحات في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "قبل انضمامي للعين، وقت مرتين للأهلي، لكن الانتقال لم يتم في النهاية".

وأوضح "وقعت لأول مرة بمفردي، قبل أن أعود وأوقع مرة أخرى في حضور تامر النحاس وكيلي ليكون ضمن الصفقة".

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الشحات أتبع "وقتها كانت توجد مفاوضات بين الأهلي ومصر للمقاصة، لكنها لم تكلل بالنجاح وانتقلت إلى العين".

وأتم "وقعت على بياض وقتها للأهلي. وفي حياتي لم أشترط أي شيء على أي فريق لعبت له، ودائما ما أدع تقديري ماديا لهم".

ويلعب حسين الشحات لنادي العين منذ منتصف الموسم الماضي معارا، قبل أن ينتقل للفريق الإماراتي بشكل كامل بداية من الموسم الجاري.

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